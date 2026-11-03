Kết quả xác minh vụ phát hiện bao bì thịt trâu Ấn Độ gần bếp ăn

(VTC News) -

Video phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức phản ánh phát hiện vỏ hộp ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ gần bếp ăn bán trú.

Ngày 3/11, UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) thông tin kết quả xác minh vụ phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch phát hiện bao bì sản phẩm thịt trâu Ấn Độ tại khu vực tập kết rác gần kho hàng liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho nhà trường.

Căn cứ kết quả xác minh của công an xã, khu kho hàng phụ huynh đề nghị kiểm tra rộng khoảng 80m², thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng. (SN 1970) và bà Phạm Thị Y. (SN 1976), cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức.

Khu bếp nấu của Công ty Mai Phương.

Từ năm 2023, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1990), cháu ông Ng., thuê lại địa điểm này với giá 3 triệu đồng/năm để làm kho và chế biến thức ăn cho cá.

Từ tháng 9/2026, khu vực này còn được sử dụng để lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch.

Cụ thể, ông Ng. và bà Y. thỏa thuận với anh Đ. về việc gửi hàng hóa, đặt bình gas và lắp đường dẫn gas sang công ty. Nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương thường xuyên đến kho lấy hàng phục vụ chế biến suất ăn.

Doanh nghiệp đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các mặt hàng khô và thực phẩm bao gói sẵn lưu giữ tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh.

Chưa đủ căn cứ xác định

Đối với bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ mà phụ huynh phát hiện tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, cơ quan chức năng xác định: “Chưa đủ căn cứ xác định số bao bì này thuộc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác”.

Đáng chú ý, liên quan đến nghi vấn doanh nghiệp sử dụng thịt trâu Ấn Độ để chế biến suất ăn bán trú, UBND xã Hoài Đức cho biết qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách và điều kiện thực tế tại công ty, cơ quan chức năng không phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh.

Hình ảnh vỏ hộp bao bì thịt trâu xuất xứ Ấn Độ được phụ huynh chụp lại.

Thông báo nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế chưa có căn cứ khẳng định Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương sử dụng thịt trâu Ấn Độ, hoặc các sản phẩm thịt gà đông lạnh của Công ty Tân Đại Phát để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Theo UBND xã Hoài Đức, căn cứ hồ sơ năng lực công ty đăng tải trên hệ thống HanoiCheck và hợp đồng ký với nhà trường, các sản phẩm có nguồn gốc từ Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp) có thể được sử dụng để chế biến suất ăn học sinh nếu đáp ứng quy định về nguồn gốc, hạn sử dụng, thực đơn và các điều kiện liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, tầng sàn của kho có 3 tủ đông chứa thịt gà, ngô tách hạt, chả mực. Ngoài ra, đoàn kiểm tra ghi nhận 11 thùng bánh bông lan, 50 thùng sữa dinh dưỡng, 5 thùng sữa chua ăn, 3 thùng sữa chua uống cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu khác.

Trên gác xép có tôm đã qua chế biến, thịt băm đã qua chế biến, thịt gà, ruốc cùng các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt.

Yêu cầu công ty cung cấp suất ăn khắc phục tồn tại

Bên cạnh việc xác minh nguồn gốc thực phẩm, cơ quan chức năng cũng ghi nhận những tồn tại trong hoạt động bảo quản hàng hóa.

Theo thông báo, ban đầu ông Ng., bà Y. và anh Đ. chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn gas sang công ty. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận những nội dung này. Bà Y. trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

UBND xã Hoài Đức yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh thực đơn; cập nhật kịp thời các thay đổi trên hệ thống HanoiCheck; bổ sung thông tin truy xuất còn thiếu; kiểm soát chặt chẽ việc giao nhận, định lượng và chất lượng suất ăn.

Công ty cũng phải thay mới các thớt sơ chế không bảo đảm vệ sinh, khắc phục những tồn tại và báo cáo kết quả trước ngày 3/11 để đoàn kiểm tra thực hiện hậu kiểm, theo dõi.

UBND xã cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh những nội dung còn lại và xử lý vi phạm nếu có theo quy định.