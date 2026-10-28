Nghi vấn thịt trâu Ấn Độ vào bữa ăn bán trú, hiệu trưởng nói gì?

(VTC News) -

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức phát hiện các bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu xuất xứ Ấn Độ.

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội), cho biết nhà trường ghi nhận phản ánh của phụ huynh về nguồn gốc thực phẩm tại Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại phân hiệu Di Trạch.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chiều 27/10, chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với các bên liên quan để xác minh.

Phụ huynh nghi ngờ nguồn gốc thịt trâu nhập khẩu

Sự việc bắt đầu từ sáng 27/10, khi đại diện phụ huynh phối hợp với nhà trường kiểm tra cơ sở chế biến suất ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Theo phản ánh của phụ huynh, tại khu vực tập kết rác phía sau bếp nấu, họ phát hiện một số bao bì thực phẩm có nhãn ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Từ những nhãn mác này, phụ huynh đặt nghi vấn về việc đơn vị cung cấp có sử dụng các loại thực phẩm nói trên để chế biến suất ăn cho học sinh hay không. Một số người đề nghị được kiểm tra khu vực nhà kho gần bếp nấu, nơi họ cho rằng có liên quan đến công ty.

Loạt bao bì thịt trâu nguồn gốc Ấn Độ được phụ huynh chụp lại.

Đại diện công ty cho biết kho không thuộc phạm vi bếp ăn nên không đồng ý cho kiểm tra. Một số phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty xảy ra xô đẩy. Sau đó, nhà trường cùng đại diện phụ huynh lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Trường đổi thịt gà sang thịt lợn ngay trong ngày

Liên quan đến thực đơn bán trú ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Dựng cho biết bữa ăn theo kế hoạch ban đầu sử dụng thịt gà. Trước những băn khoăn của phụ huynh về loại thịt được cung cấp, nhà trường đã trao đổi với đại diện phụ huynh và thống nhất đề nghị thay thế bằng thịt lợn. Đơn vị cung cấp sau đó điều chỉnh nguyên liệu trong ngày.

“Nhà trường vẫn duy trì bữa ăn bán trú trên cơ sở trao đổi với đại diện phụ huynh và chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục theo dõi sự việc, chờ kết quả xác minh chính thức”, ông Dựng nói.

Theo hiệu trưởng, Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương mới cung cấp suất ăn cho phân hiệu Di Trạch trong năm học 2026-2027.

Trường Tiểu học Hoài Đức được sáp nhập từ Trường Tiểu học Kim Chung A và Trường Tiểu học Di Trạch, hiện có hai phân hiệu. Trong đó, Công ty Mai Phương cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại phân hiệu Di Trạch.

Về điều kiện tổ chức bếp ăn, ông Dựng cho biết phân hiệu Di Trạch trước đây chưa có bếp ăn đáp ứng yêu cầu. Những năm trước, một số đơn vị cung cấp suất ăn từng tận dụng, cải tạo khu vực trong trường để tổ chức nấu ăn. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, khu vực này được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu, nên địa phương đề xuất không tổ chức nấu ăn tại trường trong năm học hiện tại.

Phụ huynh tập trung trước cửa kho của công ty cung cấp thực phẩm yêu cầu kiểm tra. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tăng cường giám sát, chờ kết quả xác minh

Sau sự việc ngày 27/10, một số phụ huynh tiếp tục ở lại qua đêm gần khu vực nhà kho để yêu cầu làm rõ những nghi vấn liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Ông Dựng cho biết nhà trường trao đổi, vận động phụ huynh bình tĩnh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý sự việc. Sáng 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử đến làm việc cùng nhà trường và cơ quan Công an để xác minh thông tin.

Trước những lo ngại của phụ huynh, hiệu trưởng cho biết nhà trường sẽ tăng cường giám sát quá trình cung cấp và tổ chức bữa ăn bán trú, phối hợp với các bên liên quan để theo dõi vụ việc.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh và thông tin kết quả về Sở trước 16h ngày 28/10 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.