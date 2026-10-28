Phát hiện bao bì thịt trâu Ấn Độ, phụ huynh xuyên đêm canh kho yêu cầu kiểm tra

(VTC News) -

Phụ huynh phát hiện có bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu Ấn Độ, tập trung vây cửa kho yêu cầu kiểm tra thực phẩm.

Ngày 27/10, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, Hà Nội, có mặt tại Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm, sau khi phát hiện một số bao bì ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Sự việc thu hút sự chú ý khi hình ảnh, video phụ huynh tập trung tại khu vực được cho là nhà kho của công ty, cùng cảnh xô xát giữa một số phụ huynh và những người được cho là nhân viên doanh nghiệp, xuất hiện trên mạng xã hội.

Phát hiện bao bì thịt trâu Ấn Độ

Khoảng 4h15 ngày 27/10, một số phụ huynh có mặt tại cơ sở của công ty ở thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội. Theo phản ánh, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn phụ huynh kiểm tra quy trình hoạt động của bếp.

Trong quá trình kiểm tra, phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có nơi tập kết rác, tại đó xuất hiện nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Một số tem nhãn ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà (má đùi gà, gà nguyên con) đông lạnh.

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, Hà Nội phát hiện các bao bì thịt trâu ghi xuất xứ từ Ấn Độ, đã đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho của công ty cung cấp suất ăn bán trú.

Phụ huynh dùng Google dịch để hỗ trợ đọc nhãn mác bao bì.

Từ những thông tin trên bao bì, phụ huynh đặt nghi vấn về nguồn gốc thực phẩm và đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau.

Đến 7h22 cùng ngày, công ty trả lời thùng hộp và đồ đông lạnh công ty nhập và bán cho các hàng quán lân cận. Đại diện công ty cho biết kho không thuộc phạm vi bếp ăn nên không đồng ý cho kiểm tra.

Một số phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty xảy ra xô xát, kéo đẩy. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng xác minh nhà kho có thuộc quyền quản lý của Công ty Mai Phương hay không, đồng thời làm rõ nguồn gốc các bao bì được phát hiện và đối chiếu với nguyên liệu thực tế sử dụng để chế biến suất ăn cho hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức.

Phụ huynh soi đèn kiểm tra bao bì ghi rõ xuất xứ thịt trâu Ấn Độ.

Công ty nói không nhập thịt trâu Ấn Độ

Chiều 27/10, đại diện chính quyền địa phương, phụ huynh và Công ty Mai Phương làm việc về nguồn thực phẩm cung cấp cho các suất ăn bán trú.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết nguyên liệu đầu vào được nhập từ các nhà cung cấp có hóa đơn, mã số và số lô theo hồ sơ.

Liên quan đến các bao bì ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ được phụ huynh phát hiện phía sau bếp ăn, đại diện Công ty Mai Phương khẳng định đơn vị không nhập loại thịt này. Theo doanh nghiệp, trong ngày 27/10, công ty nhập thịt bò và thịt gà từ các nhà cung cấp khác.

Đại diện công ty cũng cho biết không biết nguồn gốc những bao bì nói trên, đồng thời khẳng định nhà kho phía sau bếp không thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết địa phương có ba đơn vị cung cấp suất ăn và ba đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường học, trong đó Công ty Mai Phương cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hoài Đức.

Theo ông Dũng, qua kiểm tra ban đầu, hồ sơ, sổ sách của công ty cơ bản đầy đủ. Đoàn giám sát của phụ huynh trong sáng 27/10 cũng không có ý kiến về quy trình chế biến và các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đối với các bao bì có thông tin thịt trâu, thịt gà nhập khẩu được phát hiện phía sau bếp ăn, đoàn kiểm tra tiếp tục rà soát, đối chiếu hóa đơn, hồ sơ nhập hàng và giấy tờ liên quan. Việc kiểm tra nhằm xác minh nguồn gốc thực phẩm và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Theo thông tin ghi nhận tối 27/10, nhiều phụ huynh vẫn xuyên đêm “canh” mặt bên ngoài cửa nhà kho công ty Mai Phương, yêu cầu mở cửa nhà kho để kiểm tra thực phẩm.

Sáng nay 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã trực tiếp đến khu vực nhà kho mà phụ huynh phản ánh để kiểm tra, chỉ đạo tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức cho hay, sáng nay Sở GD&ĐT Hà Nội cử đoàn về làm việc với nhà trường, cùng các cơ quan chức năng xác minh nghi vấn “thịt trâu Ấn Độ vào bữa ăn bán trú”.