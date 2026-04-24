Kết quả U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á mới nhất

U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia Tiếp tục cập nhật Quý Vương 11' Văn Dương 45+4' Văn Dương 54

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á diễn ra trên sân vận động Gelora Delta, Sidoarjo (Indonesia) từ 19h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia. Kết thúc hiệp 1, U17 Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Quý Vương và Văn Dương.

U17 Việt Nam thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì áp lực lớn lên phần sân của U17 Malaysia. Mạnh Cường và đồng đội nhanh chóng có được điều mình cần khi Malaysia không thể đứng vững.

Phút 54, cầu thủ vào sân thay người Trí Dũng thoát xuống bên phía cánh phải trước khi căng ngang cho Văn Dương đệm bóng tung lưới Malaysia. Trọng tài ban đầu cho rằng cầu thủ U17 Việt Nam việt vị nhưng ông đã thay đổi quyết định khi tham khảo công nghệ VAR. Tỉ số là 3-0 cho U17 Việt Nam.

Đến thời điểm này, trận đấu xem như đã an bài và không còn hy vọng cho U17 Malaysia. Những phút còn lại, U17 Malaysia không còn duy trì được quyết tâm và thể lực để đeo bám đối phương. Ngược lại, huấn luyện viên Cristiano Roland tạo điều kiện cho các caauf thủ dự bị vào sân.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng đối thủ 3-0 và lên ngôi vô địch giải đấu.

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Malaysia

Để giành quyền vào chung kết, U17 Việt Nam thắng ngược U17 Australia - đương kim vô địch giải đấu ở vòng bán kết. Khi cả Thái Lan hay Indonesia đều bị loại sớm, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch khu vực. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cũng mang đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thuyết phục.

Ở cả hai lần gần nhất gặp nhau gần nhất, U17 Việt Nam đều thắng U17 Malaysia với tỉ số 4-0. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chủ quan và tự mãn với tư tưởng cầm chắc chiến thắng. Nếu đánh bại U17 Malaysia lần thứ ba, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội sẽ giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên, đồng thời đưa U17 Việt Nam trở thành đội tuyển vô địch U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất.