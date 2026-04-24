Xử lý 12 người thông tin xuyên tạc vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Ngày 24/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời làm việc các cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng ngày 15/4.

Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với người đưa tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng.

Qua xác minh, cơ quan công an đã làm việc với 12 trường hợp, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Một số nội dung sai sự thật được lan truyền như: “Công an bao che tội phạm”, “lấy người khác thế thân cho cán bộ vi phạm”, “xử lý cho có để che mắt Nhân dân”… gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và uy tín của lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, các đương sự thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động đã xóa bình luận, bài viết và cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trưa 15/4, sau khi tan học, em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng) lái xe máy về nhà. Khi chạy trên Quốc lộ 29 theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), nam sinh gặp Tổ cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát, bỏ chạy.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk) phát hiện Q. lái xe có dấu hiệu vi phạm nhưng không ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định mà điều khiển mô tô đặc chủng truy đuổi phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh 18 tuổi tử vong.

Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, nam sinh không làm chủ được tay lái và gặp nạn. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Hoàng không kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi của ông Hoàng vi phạm quy định của lực lượng Công an Nhân dân, không thực hiện việc cứu giúp người gặp nạn. Việc khởi tố thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không bao che.