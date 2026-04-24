HLV Malaysia: Ai cũng thấy chất lượng cầu thủ U17 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Berita Harian, huấn luyện viên trưởng U17 Malaysia, ông Shukor Adan, đánh giá rất cao U17 Việt Nam trước trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Nhà cầm quân này đánh giá các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam luôn sở hữu những cầu thủ có chất lượng rất tốt.

Ông Shukor Adan - HLV trưởng đội Malaysia. (Nguồn: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

“Ai cũng có thể thấy chất lượng của cầu thủ U17 Việt Nam. Từ U17 đến U23, họ đều sở hữu lực lượng phát triển rất tốt. Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi nói với các cầu thủ rằng hãy tận hưởng trận đấu, bởi họ đã làm nên lịch sử khi trở thành đội trẻ nhất lọt vào chung kết”, ông nói.

HLV Shukor cho biết thất bại ở vòng bảng đã giúp đội rút ra nhiều bài học quan trọng, từ đó chơi kỷ luật và tổ chức tốt hơn ở trận chung kết: “Chúng tôi hiểu U17 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ ghi tới 16 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tôi tin các cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ, vì vậy về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh phù hợp cho trận chung kết".

Trước trận chung kết, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế về mặt tâm lý khi ở cả hai lần gần nhất gặp nhau gần nhất, U17 Việt Nam đều thắng đối thủ với tỉ số 4-0. Tuy vậy, Malaysia cũng là đội bóng rất đáng gờm, với lối chơi giàu thể lực và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trận đấu tối nay được đánh giá là màn chạm trán khó đoán, khi Malaysia quyết tâm để đòi lại món nợ từng thua đậm U17 Việt Nam 0-4 ở lượt trận đầu vòng bảng giải năm nay.

Ông Shukor cho biết toàn đội đang ưu tiên hồi phục thể lực lẫn tinh thần, dù hiểu rõ những thử thách lớn đang chờ phía trước. "Sau những chỉ trích dữ dội từ trận thua U17 Việt Nam, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần rất mạnh mẽ. Họ vào chung kết mà không thủng lưới trong 3 trận gần nhất. Đó là điều mà không nhiều người nghĩ tới", ông nói.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4 trên sân vận động Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia.

