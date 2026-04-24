Vợ chồng người Việt điều hành 'trường gà quốc tế', giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá trường gà quốc tế Viêng Xay.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.

Trường gà quốc tế Viengxay do vợ chồng Đào Anh Dũng điều hành giao dịch trên 1.200 tỷ vừa bị công an triệt phá. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.

Đến nay, cơ quan công an xác định trường gà này do Đào Anh Dũng (47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.

Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.

Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Trong đó, Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.

Đến nay, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc tại trường gà quốc tế Viêng Xay lên tới trên 1.200 tỷ đồng.

Những người liên quan đến vụ án (mặc áo màu cam). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Đào Anh Dũng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can; trong đó có 60 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 136 bị can về hành vi đánh bạ, bắt tạm giam 147 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an còn xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các nghi phạm còn có dấu hiệu thực hiện hành vi giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.