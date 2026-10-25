Italy trấn áp biểu tình, tăng mức phạt tù kẻ kích động bạo loạn

(VTC News) -

Hàng nghìn người biểu tình tràn xuống đường phố trên khắp Italy để phản đối tình trạng dịch vụ công kém chất lượng cùng chi phí sinh hoạt leo thang. Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni buộc phải phê duyệt những cải cách an ninh cứng rắn, tránh biến tướng thành bạo lực giống như những cuộc biểu tình ở Pháp.

Chính phủ Italy có biện pháp mạnh nhằm kiểm soát tình hình người dân xuống đường tham gia biểu tình. (Ảnh: AP)

Chính phủ điều thêm 500 binh sĩ đến Milan

Cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên khắp Italy, quốc gia vừa trải qua làn sóng bạo lực cuối tuần trước. Để chuẩn bị cho tình trạng bất ổn tái diễn, chính phủ điều thêm 500 binh sĩ đến Milan, nơi nhiều cửa hàng sang trọng buộc phải đóng cửa để ngăn chặn tái diễn tình trạng cướp bóc và đụng độ.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn bùng phát ở nhiều nơi, như ở Rome, Naples và Bologna. Cảnh sát phải sử dụng vòi phun nước và hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích.

Thậm chí, nhóm người biểu tình còn xông vào đấu trường La Mã, kiểm soát di tích cổ này trong một thời gian ngắn trước khi bị lực lượng an ninh đẩy lùi. Ở những nơi khác trong thủ đô, người biểu tình ném chai lọ, pháo vào hàng rào cảnh sát.

Một nhóm người biểu tình sử dụng bom khói, pháo nổ, đồng thời lật đổ bàn ghế tại các khu vực công cộng. Những người này còn ném hàng loạt viên đá lát đường, thậm chí phóng hỏa một công trường xây dựng phía sau nhà thờ Duomo.

Hôm 18/10, cảnh sát thông tin có tổng cộng 28 người biểu tình bị bắt giữ sau khi các cuộc đụng độ tương tự nổ ra ngày trước đó tại thành phố ở miền bắc, bao gồm Milan, Bologna, Brescia, Bergamo và Turin.

“Những lý do dẫn đến cuộc biểu tình là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, hành vi bạo lực nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật cùng những thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho thành phố là không thể biện minh”, Thị trưởng Milan, ông Giuseppe Sala nhấn mạnh.

Người biểu tình đập phá ở Italy bị cảnh sát khống chế.

Nhiều thương hiệu xa xỉ như Chanel, Hermes và Pomellato phải đóng cửa vào 19/10 và các cửa hàng cao cấp khác cũng dọn sạch tủ trưng bày, vì lo ngại cuộc tấn công có thể tái diễn.

Theo lời kể của nhân chứng, những người quá khích không thuộc nhóm khởi xướng cuộc biểu tình ban đầu mà là một nhóm thanh niên khác, trong đó nhiều người che mặt. Truyền thông địa phương thông tin thêm đại diện các nhóm sinh viên đứng ra tổ chức những cuộc biểu tình đầu tiên rời khỏi hiện trường trước khi xảy ra vụ đụng độ trên đường phố và tấn công cửa hàng.

Loạt biện pháp mạnh, trấn áp biểu tình

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni phê duyệt cải cách an ninh cứng rắn sau các vụ bạo lực, có nhiều điểm tương đồng với các cuộc biểu tình ở Pháp. Trong đó, Italy thông qua kế hoạch triển khai 500 binh sĩ tại Milan đến hết năm nhằm bảo đảm an ninh ở những địa điểm trọng yếu, tăng cường kiểm soát tại khu vực nhạy cảm và mở rộng hoạt động giám sát trên toàn địa bàn.

Tuy nhiên, vai trò cụ thể của lực lượng quân đội vẫn chưa rõ ràng, do chính phủ không trao thêm quyền thực thi pháp luật cho binh sĩ sau khi vấp phải sự phản đối của Tổng thống Sergio Mattarella. Theo quy định tại Italy, quân đội phụ trách nhiệm vụ quốc phòng, trong khi hoạt động điều tra và bắt giữ thuộc thẩm quyền của cảnh sát.

Trong khuôn khổ biện pháp pháp lý mới có hiệu lực ngay lập tức, chính phủ cũng bổ sung tội danh “tham gia bạo lực trong các cuộc biểu tình công cộng”. Quy định này nhắm đến những nhóm trên 5 người tụ tập và sử dụng vật dụng có khả năng gây nguy hiểm, chẳng hạn như đá, gậy hoặc pháo hoa.

Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt tối đa 20.000 euro (tương đương 22.440 USD).

Nhiều người chạy dọc một con phố ngổn ngang mảnh vụn trong cuộc biểu tình tại Milan, Italy ngày 18/10. (Ảnh: Reuters)

Văn bản cũng viện dẫn câu nói “Làm hỏng thì phải chịu trách nhiệm” để yêu cầu phụ huynh chịu trách nhiệm tài chính cho những thiệt hại do con cái gây ra. Theo đó, nhà nước có thể thu hồi tiền bồi thường từ tài sản của cha mẹ hoặc khấu trừ vào khoản trợ cấp công mà gia đình được hưởng.

Trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 - 18 cũng có thể bị tạm giữ hành chính dù chưa thực hiện hành vi phạm tội, nếu có bằng chứng cho thấy họ gây nguy hiểm. Quy định này mở rộng thẩm quyền vốn trước đây chỉ được áp dụng đối với người trưởng thành.

Những biện pháp khác bao gồm tăng thời hạn phạt tù lên đến 12 năm đối với những người sử dụng mạng xã hội hoặc công cụ trực tuyến để tổ chức các nhóm biểu tình bạo lực tại nơi công cộng.

Phó Thủ tướng Salvini cũng cáo buộc những kẻ bạo loạn cố tình khiêu khích cảnh sát, đồng thời khẳng định không thể lấy lý do khó khăn về kinh tế để thực hiện các hành vi bạo lực. Ông kêu gọi ban hành luật nghiêm khắc hơn để cho phép tạm giữ trẻ vị thành niên và thực hiện vụ bắt giữ dựa trên bằng chứng video về hành vi hôi của.

Ngoại trưởng Italy cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn. Các báo cáo cho thấy chính phủ có thể đẩy nhanh việc áp dụng biện pháp đối phó với băng nhóm thanh thiếu niên bạo lực.

Tương tự, Thị trưởng Milan Giuseppe Sala lên án hành vi phá hoại này là “không thể chấp nhận được và không có lý do gì để biện minh”, đồng thời cảnh báo tình trạng căng thẳng còn lâu mới kết thúc.

Cần giải toán lạm phát

Trong khi đó, những người biểu tình cho rằng các biện pháp này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của bạo lực, đó là giá cả leo thang đẩy nhiều gia đình vào cảnh nghèo đói. Tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng, chi phí sinh hoạt gia đình tăng cao và dịch vụ công cộng yếu kém khiến nhiều người trẻ không còn kỳ vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ mình.

Giá cả tại Italy tăng trung bình khoảng 2% mỗi năm, nhưng tăng mạnh vào năm 2022, khi lạm phát hằng năm lên tới 8,7%. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí năng lượng leo thang sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Cảnh sát chống bạo động Italy bắn lựu đạn cay để giải tán đám đông bạo loạn tại Milan ngày 18/10. (Ảnh: Reuters)

Trong giai đoạn 2000 - 2025, chi phí cho những nhu cầu thiết yếu hằng ngày như thực phẩm, năng lượng, giao thông và hóa đơn sinh hoạt tại Italy tăng 68%, trong khi tiền lương trung bình của lao động toàn thời gian giảm gần 5%.

“Cần lắng nghe tiếng nói của giới trẻ, nhưng tại Milan và Turin, chúng ta đã chứng kiến những hành vi bạo lực chỉ nhằm mục đích phá hoại. Tuy nhiên, câu trả lời cần phải là sự hòa nhập”, Thị trưởng Genoa Silvia Salis cho biết.