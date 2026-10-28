Mỹ cảnh báo khả năng hành động quân sự vào Iran sau ngày 3/11

(VTC News) -

Wall Street Journal dẫn nguồn, cho biết Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh rằng họ cần chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự ngắn, dữ dội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo báo cáo, Lầu Năm Góc sơ tán quân nhân Mỹ khỏi căn cứ ở Trung Đông nơi họ có thể gặp nguy hiểm. Trong khi đó, lực lượng Mỹ ở khu vực đang bổ sung kho dự trữ đạn dược và máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu để chuẩn bị thực hiện chiến dịch tấn công.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nối lại hoạt động quân sự nhưng đang nghiêng về hướng phát động cuộc tấn công quy mô lớn sau bầu cử, có khả năng nhắm vào cơ sở hạ tầng và cơ sở hạt nhân của Iran.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi thực hiện điều kiện mà giới chức Iran đặt ra để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, cũng không hòa bình” hiện nay.

Theo thông báo đăng trên tài khoản chính thức của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mohsen Rezaei.

Đây là cuộc gặp đầu tiên được công khai giữa ông Khamenei và ông Rezaei. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cuộc gặp không được tiết lộ.

Thông báo cho biết thêm, ông Khamenei “nhấn mạnh bảo đảm quyền và lợi ích của quốc gia Iran cùng mặt trận kháng chiến”, thông qua việc thực hiện điều kiện do giới chức Iran đặt ra, “nhằm chấm dứt chiến tranh và tình trạng không chiến tranh, cũng không hòa bình”.

Hai bên cũng thảo luận về việc “bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực bằng cách duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz”, cùng việc “tăng cường quan hệ song phương với nước láng giềng”. Ông Khamenei cho rằng sự cùng quẫn của kẻ thù là kết quả từ sức kháng cự của Iran.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công chống lại Iran. Tháng 6, Washington và Tehran ký bản ghi nhớ quy định việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Tuy nhiên, vào đêm ngày 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn chống Iran, cáo buộc Tehran vi phạm điều khoản của thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz. Khoảng 25% lượng dầu mỏ và khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển này.

Sau đó, chính quyền Mỹ phát tín hiệu chấm dứt việc sử dụng lực lượng quân sự quy mô lớn chống lại Iran và chuyển sang tìm cách bóp nghẹt kinh tế nước này thông qua lệnh trừng phạt.