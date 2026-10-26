Tin nóng thế giới hôm nay 26/10: Biểu tình lớn ở châu Âu, ông Putin lên tiếng

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cách các nước châu Âu xử lý làn sóng biểu tình và khủng hoảng di cư, Iran tuyên bố chưa từng rời bàn đàm phán với Mỹ, đồng thời Nga thông báo tấn công các trung tâm hậu cần quân sự và tàu chở hàng tiếp tế cho Ukraine.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

Ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình quy mô lớn tại nhiều nước Tây Âu xuất phát từ những sai lầm trong chính sách của Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là cách các chính phủ xử lý vấn đề di cư và tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trả lời nhà báo Pavel Zarubin, ông Putin nhận định các nước châu Âu đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập người di cư và duy trì những giá trị truyền thống của mình. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích một số chính phủ châu Âu vì cho rằng họ có xu hướng đổ lỗi cho bên ngoài thay vì giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của bất ổn trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi ngạc nhiên khi có người cho rằng Nga kích động các cuộc biểu tình quy mô lớn tại những thành phố lớn ở châu Âu”, ông Putin nói, đồng thời cho rằng những cáo buộc như vậy phản ánh sự bất lực của các nhà lãnh đạo trong việc xử lý những vấn đề nội bộ.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều quốc gia EU vào cuối tuần qua. Theo ông Putin, cuộc khủng hoảng di cư là một trong những nguyên nhân khiến tình hình xã hội tại châu Âu trở nên phức tạp.

Iran tuyên bố chưa rời bàn đàm phán với Mỹ

Ngày 25/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran chưa bao giờ rời bàn đàm phán với Washington, đồng thời cáo buộc Mỹ kiên quyết theo đuổi các yêu cầu đơn phương và tìm cách áp đặt những điều kiện này lên Iran.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ARD của Đức, ông Baqaei nhấn mạnh Iran không liên quan đến các hoạt động nhằm vào những căn cứ không quân tại Anh. Nhà ngoại giao Iran cũng cho rằng tình hình tại eo biển Hormuz hiện không an toàn và quy trách nhiệm cho Mỹ cùng Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Ảnh: France 24)

Theo ông Baqaei, Mỹ và Israel đã sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này để tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tehran cảnh báo sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và người dân nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.

Iran và Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, song hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Nga tấn công các trung tâm hậu cần quân sự của Ukraine

Ngày 25/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này tiến hành cuộc tấn công qua đêm nhằm vào mạng lưới hậu cần quân sự của Ukraine tại tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc Ukraine. Theo Moskva, các mục tiêu bị tập kích bao gồm 3 trung tâm lưu trữ và phân phối vật tư phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine, cùng những kho hàng hóa có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết một tàu chở hàng rời trên Biển Đen, đang vận chuyển vật tư quân sự tới thành phố cảng Chernomorsk của Ukraine, đã bị tấn công. Moskva khẳng định chiến dịch còn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông phục vụ quân đội, các kho chứa và địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) tại tổng cộng 159 địa điểm trong vòng 24 giờ.

Binh sĩ Nga vận hành máy bay không người lái. (Ảnh: Sputnik)

Trong khi đó, giới chức Ukraine xác nhận thành phố Kharkov bị tấn công và cho biết một cơ sở công nghiệp nằm trong số các mục tiêu. Hai bên tiếp tục đưa ra những thông tin khác nhau về phạm vi và mục tiêu của các cuộc tập kích.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 532 UAV Ukraine chỉ trong đêm 25/10, khi các thiết bị bay không người lái được sử dụng trong những cuộc tấn công nhằm vào hơn hai chục khu vực của Nga. Thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.