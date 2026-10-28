Tổng thống Trump dự kiến ​​sớm gặp ông Putin và ông Zelensky

(VTC News) -

Ngày 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews rằng một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được sắp xếp “trong thời gian rất sớm”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được nhiều tiến bộ với Nga và Ukraine. Sẽ có một cuộc gặp được lên lịch sớm thôi và tôi nghĩ đang có nhiều tiến triển tốt đẹp”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Khi được phóng viên đề nghị trả lời rõ hơn về người mà ông dự định gặp, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Với Tổng thống Putin và ông Zelensky”.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán 3 bên dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11 với sự tham gia của đại diện từ Ukraine, Mỹ và Nga.

Trước đó, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov thông tin Nga sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên với Ukraine và Mỹ sau ngày 4/11, nhưng không quá kỳ vọng vào cuộc họp này. “Cột mốc tiếp theo là ngày 4/11, ngày lễ lớn của chúng tôi. Sau thời điểm đó, chúng tôi sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán”, ông Ushakov cho hay.

Ngày 4/11 là Ngày Đoàn kết Dân tộc của Nga và cũng là thời điểm ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh, không nên đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc gặp này. Theo ông, thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine “vẫn cần được hoàn thiện”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cũng có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các đối tác châu Âu, bao gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Đồng thời, ông Witkoff tham gia cuộc gặp kéo dài 3 giờ với ông Putin tại St. Petersburg.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này thiết lập chế độ ngừng bắn theo hướng Kherson nhằm chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo tại khu vực Oleshky thuộc tỉnh Kherson. Theo Moskva, động thái này nhằm tạo điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân và vận chuyển hàng cứu trợ thiết yếu.