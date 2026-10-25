Biểu tình lan khắp châu Âu, cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng khống chế

(VTC News) -

Tình trạng bất ổn này phần lớn bắt nguồn từ cuộc biểu tình ở Pháp, do sinh viên dẫn đầu. Ban đầu các cuộc biểu tình nhằm phản đối chi phí giáo dục tăng cao, thiếu giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất giáo dục tồi tệ. Sau đó, biểu tình lan rộng với nhiều thành phần tham gia.

Ít nhất 410.000 người xuống đường trên toàn nước Pháp hôm 24/10, trong đó có khoảng 110.000 người ở Paris.

Biển người biểu tình tại Pháp. (Video: RT)

Chính quyền Pháp thực hiện nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm tránh lặp lại tình trạng bạo loạn lan rộng. Tại Paris, người biểu tình bị cấm tụ tập tại một số địa điểm ở trung tâm, họ buộc phải tập trung ở vùng ngoại ô phía Đông Nam thành phố.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình biến tưởng thành bạo lực ở nhiều nơi, bao gồm cả Paris, nơi xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình quá khích. Bạo lực cũng được báo cáo ở Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nice, Nantes và nhiều thành phố khác, nơi lực lượng thực thi pháp luật sử dụng biện pháp kiểm soát bạo động để đẩy lùi người biểu tình.

Theo nhà chức trách, gần 1.000 người bị bắt giữ trên khắp nước Pháp hôm 24/10. Nhiều thành phố báo cáo tình trạng cướp bóc, phá hoại và tấn công cảnh sát. Khoảng 70.000 sĩ quan được triển khai trên toàn quốc để kiềm chế tình trạng bất ổn.

Nhiều đối tượng quá khích bịt mặt đã ném chai lọ vào lực lượng chức năng, tấn công xe cảnh sát và đập phá hàng loạt cửa hàng. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra trên khắp Italy, quốc gia vừa trải qua làn sóng bạo lực cuối tuần trước. Để chuẩn bị cho tình trạng bất ổn tái diễn, chính phủ điều thêm 500 binh sĩ đến Milan, nơi nhiều cửa hàng sang trọng buộc phải đóng cửa để ngăn chặn tái diễn tình trạng cướp bóc và đụng độ.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn bùng phát ở nhiều nơi, như ở Rome, Naples và Bologna. Cảnh sát phải sử dụng vòi phun nước và hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích.

Thậm chí, nhóm người biểu tình còn xông vào đấu trường La Mã, kiểm soát di tích cổ này trong một thời gian ngắn trước khi bị lực lượng an ninh đẩy lùi. Ở những nơi khác trong Thủ đô, người biểu tình ném chai lọ, pháo vào hàng rào cảnh sát.

Nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Brussels, Bỉ. Quốc gia này là một trong những nước đầu tiên chịu ảnh hưởng lan tỏa từ tình trạng bất ổn ở Pháp, với việc giới trẻ địa phương tham gia vào cuộc biểu tình bạo lực nhằm đòi hỏi điều kiện tốt hơn trong hệ thống giáo dục.

Các cuộc đụng độ ở Brussels có vẻ ít bạo lực và quy mô nhỏ hơn so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn sử dụng hơi cay và khí gas để giải tán người biểu tình, dù họ báo cáo không có sự cố lớn nào xảy ra vào cuối chiều 24/10.

Tương tự, cuộc biểu tình lớn của người về hưu đã bùng phát tại Madrid, Tây Ban Nha. Hàng nghìn người xuống đường phố Thủ đô, yêu cầu lương hưu tốt hơn và thu hẹp khoảng cách giới tính cũng như điều chỉnh lương hưu thường xuyên theo lạm phát.

Những người tham gia biểu tình tấn công cửa hàng kinh doanh ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

Trong khi cuộc biểu tình của người về hưu diễn ra trật tự và ôn hòa, thì bạo lực lại xảy ra ở thành phố Barcelona. Cuộc biểu tình được tổ chức và phối hợp thông qua mạng xã hội. Dù lực lượng thực thi pháp luật giải tán đám đông chính nhưng những người biểu tình phân tán thành nhóm nhỏ, tham gia cướp bóc và đốt phá.

Bồ Đào Nha cũng chứng kiến ​​cuộc biểu tình với hàng nghìn người tuần hành phản đối giá thuê nhà tăng vọt và tình trạng nhà ở không thể chi trả. Người biểu tình dựng hàng chục lều tại quảng trường Rossio - trung tâm Thủ đô bất chấp cảnh báo của cảnh sát.