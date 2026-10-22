Pháp cấm biểu tình tại Lyon sau vụ bạo loạn

(VTC News) -

Theo báo Le Monde, chính quyền tỉnh Rhone thông báo cấm toàn bộ hoạt động biểu tình tại Lyon, thành phố lớn thứ ba của Pháp, vào ngày 24/10 (giờ địa phương). Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nghiệp đoàn và phong trào Áo vàng chuẩn bị tiến hành đợt biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.

“Trước những sự việc xảy ra ngày 17/10, tỉnh trưởng đã quyết định ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc biểu tình tại thành phố Lyon vào thứ Bảy ngày 24/10”, thông cáo của chính quyền tỉnh Rhone nêu rõ.

Tình trạng đụng độ và cướp phá đã xảy ra tại Lyon. Các nhóm thanh niên đeo mặt nạ tràn xuống những tuyến phố trung tâm, lợi dụng các cuộc tuần hành quy mô lớn phản đối tình trạng lạm phát cao để gây rối.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại Lyon, Pháp. (Ảnh: AP)

Thị trưởng Lyon, ông Gregory Doucet, cho biết thành phố đã trải qua nhiều giờ “hỗn loạn”. Theo thống kê được ông công bố, khoảng 150-200 cửa hàng bị cướp phá, một văn phòng du lịch bị phóng hỏa. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 200 người liên quan đến các vụ bạo lực.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Thủ đô Paris và một số thành phố khác, khi các cuộc tuần hành đông người bị gián đoạn bởi những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và các nhóm quá khích.

Sau khi không thể kiểm soát tình hình cuối tuần trước, giới chức Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm trong 3 đêm tại một số khu vực thuộc Paris, Lyon và các thành phố khác. Biện pháp này nhằm bảo vệ các khu thương mại và ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng cướp phá.

Bất chấp những diễn biến trên, phong trào Áo vàng và các nghiệp đoàn vẫn kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường vào ngày 24/10 để phản đối tình trạng giá cả leo thang và chi phí sinh hoạt tăng cao. Các tổ chức này cũng lên kế hoạch tiến hành tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc vào ngày 5/11.