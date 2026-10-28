2 tàu cao tốc va chạm kinh hoàng, 39 người thiệt mạng

(VTC News) -

Tây Ban Nha: Số người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu cao tốc tăng lên 39

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/10, khiến tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia ở miền nam nước này phải tạm ngừng hoạt động. Số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha đã tăng lên 39 người, theo Sky News dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Theo đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (ADIF), vụ va chạm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương), tại khu vực tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha. Các thông tin ban đầu xác định hai đoàn tàu liên quan thuộc hãng đường sắt Renfe và hãng Iryo, đang di chuyển trên tuyến Madrid-Seville.

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết vụ tai nạn khiến hai toa tàu Iryo trật bánh. Nguyên nhân vụ việc và số người bị thương vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại Urda, Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Theo thông tin ban đầu, 397 hành khách có mặt trên tàu Renfe và 147 hành khách trên tàu Iryo.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ADIF xác nhận hoạt động lưu thông trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia đã bị đình chỉ sau vụ va chạm từ phía sau giữa hai đoàn tàu.

Ông Manuel Galan, thị trưởng thị trấn Urda, gần thành phố Toledo, cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đề nghị chính quyền địa phương chuẩn bị một nhà thi đấu thể thao để tiếp nhận và hỗ trợ các hành khách bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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