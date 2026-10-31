Iran cảnh báo đáp trả không giới hạn nếu bị tấn công

(VTC News) -

Các nhà ngoại giao cấp cao của Qatar có cuộc đàm phán sâu rộng tại Tehran hôm 30/10 và dự kiến tiếp tục diễn ra vào 31/10 (giờ địa phương). Trong khi đó, giới chức Iran cho biết họ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước những thông tin cho rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

Theo Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei gặp gỡ chỉ huy quân sự cấp cao và đưa ra cho họ “những chỉ thị chiến lược quan trọng”. Cụ thể, ông Khamenei yêu cầu “răn đe tối đa” thông qua sự chuẩn bị cho “phản ứng tức thì và hiệu quả, không bị giới hạn về địa lý” nếu đất nước bị tấn công lần nữa.

Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng để chấm dứt xung đột. (Ảnh: Getty)

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết thư cho Tehran, được cho là gửi tới Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohsen Rezaei - người trở thành thế lực trung tâm trong việc ra quyết định chiến lược ở Iran.

Chi tiết chính xác của bức thư vẫn chưa được nêu rõ nhưng nhiều bên cho rằng ông Vance kêu gọi Iran đưa ra cam kết về hạt nhân, bao gồm việc cho phép thanh tra quốc tế giám sát chương trình hạt nhân của nước này và quyết định số phận uranium được làm giàu cao của Iran, thứ mà Tehran tuyên bố không được vận chuyển ra nước ngoài.

Theo truyền thông Iran, đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng vài ngày để đổi lấy việc quay lại bản ghi nhớ hồi tháng 6 vẫn là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán trung gian.

Yêu cầu của Tehran bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với cảng của Iran, miễn trừ lệnh trừng phạt dầu mỏ và một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột khu vực, bao gồm ở Lebanon, nơi lực lượng Israel tiếp tục kiểm soát ở khu vực miền nam.

Cùng thời điểm, tờ Al-Araby Al-Jadeed của Qatar đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí các biện pháp sơ bộ liên quan chương trình hạt nhân của Iran, việc mở lại eo biển Hormuz và ưu đãi tài chính dành cho Tehran. Trung Quốc và Nga đóng vai trò là nhà bảo trợ, giám sát việc thực thi các cam kết liên quan.