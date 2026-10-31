Nga - Ukraine nêu lập trường trước các cuộc đàm phán

Nga tuyên bố không thay đổi lập trường và không có kế hoạch ngừng các hoạt động quân sự, trong khi Ukraine để ngỏ khả năng thảo luận những vấn đề nhạy cảm, bao gồm lãnh thổ. Cùng lúc, Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Kiev.

Những diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa các nỗ lực ngoại giao và thực tế chiến trường vẫn còn lớn, đặt ra câu hỏi về khả năng đạt được bước đột phá tại vòng đàm phán sắp tới.

Theo kế hoạch được phía Ukraine công bố, vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể diễn ra trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 10/11.

Chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh hàng hải và trao đổi tù binh. Tuy nhiên, những bất đồng cốt lõi liên quan đến lãnh thổ và các bảo đảm an ninh vẫn chưa có dấu hiệu được thu hẹp.

Ngoại trưởng Nga Lavrov thể hiện quan điểm kiên quyết của Nga về Ukraine tại hội nghị ngoại trưởng G20. (Ảnh: Quang Trung/VOV-Washington)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (30/10) cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ, song nhấn mạnh những quyết định nhạy cảm nhất phải được giải quyết ở cấp lãnh đạo.

Ông nói: “Chương trình nghị sự bao gồm việc ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển, trao đổi tù binh cùng nhiều vấn đề nhân đạo. Không chỉ có vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ, nhưng chỉ ở cấp lãnh đạo”.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục khẳng định không thay đổi các điều kiện cơ bản trong giải quyết cuộc xung đột. Nga yêu cầu phải tính đến những lợi ích an ninh của nước này và tình hình thực tế trên chiến trường. Điện Kremlin cũng tuyên bố việc chuẩn bị đàm phán không đồng nghĩa với cam kết ngừng hoặc hạn chế các hoạt động quân sự.

Phát biểu trước báo giới ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Lập trường của chúng tôi đã rõ nhưng tôi không biết Ukraine dự định mang điều gì tới bàn đàm phán. Những tuyên bố liên tục về việc có thêm vũ khí để tấn công các mục tiêu của Nga thực sự không giúp ích cho công tác chuẩn bị đàm phán”.

Trong khi những khác biệt ngoại giao chưa được tháo gỡ, diễn biến trên chiến trường tiếp tục tác động đến triển vọng hòa bình.

Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá khoảng 2,1 tỷ USD, với nguồn tài chính từ các đối tác phương Tây. Dù chưa xác định thời điểm chuyển giao, quyết định này cho thấy nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine vẫn rất cấp thiết, ngay cả khi Mỹ đang tham gia thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Giới quan sát nhận định, vòng đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có thể tạo cơ hội duy trì đối thoại và thúc đẩy những thỏa thuận từng phần về nhân đạo, năng lượng hoặc trao đổi tù binh.

Tuy nhiên, khi lập trường về lãnh thổ và an ninh vẫn cách xa nhau, còn các hoạt động quân sự chưa có dấu hiệu dừng lại, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong ngắn hạn vẫn là thách thức lớn. Đối thoại có thể được nối lại nhưng để chuyển từ bàn đàm phán sang những bước đi thực chất nhằm chấm dứt xung đột, các bên sẽ cần nhiều hơn sự sẵn sàng gặp gỡ.

Hồng Nhung (Nguồn: VOV1)