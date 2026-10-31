Tin nóng thế giới hôm nay 31/10: Ukraine nối lại tấn công nhà máy lọc dầu Nga

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 31/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, Moskva và Washington xúc tiến đàm phán ba bên với Kiev, cùng cuộc khủng hoảng chính trị tại Ba Lan và vụ sát hại vợ chồng giáo sư gốc Việt ở Mỹ.

Ukraine nối lại tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Theo Wall Street Journal, quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara của Nga ngày 30/10. Đây là lần đầu tiên Kiev tập kích một nhà máy lọc dầu Nga kể từ ngày 15/10, chấm dứt khoảng thời gian hai tuần tạm ngừng.

Hình ảnh và video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy Novokuibyshevsk. Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại sau vụ tấn công.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moskva sau cuộc tấn công của Ukraine hồi tháng trước. (Ảnh: The Wall Street Journal)

Trước đó, lực lượng Ukraine không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào hạ tầng dầu mỏ Nga kể từ ngày 20/10. Việc tạm ngừng được cho là có liên quan đến những căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Washington.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành dầu mỏ Nga, cho rằng hoạt động này góp phần đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Đầu tháng 10, ông Trump cũng công khai kêu gọi thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về việc cuộc xung đột.

Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moskva và Washington đã bắt đầu trao đổi nhằm thống nhất thời điểm cụ thể tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE). Trong cuộc trao đổi với kênh Vesti, ông Ushakov xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 11.

“Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong tháng 11. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình phối hợp và chuyển một số đề xuất của mình tới phía Mỹ. Họ sẽ phản hồi chúng tôi”, ông nói.

“Trước đó, các bên chỉ đề cập đến khoảng giữa tháng 11, chứ chưa đưa ra ngày cụ thể. Hiện những cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu”, ông Ushakov cho biết. Ông nói thêm rằng thời điểm tổ chức cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào “nhiều yếu tố, cả trong nước lẫn quốc tế”.

Khủng hoảng bùng phát ở Ba Lan

Ngày 31/10, Tòa án Hiến pháp Ba Lan thông báo đình chỉ chức vụ Chánh án Bogdan Swieczkowski. Quyết định lập tức vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ thuộc đảng đối lập cánh hữu Pháp luật và Công lý (PiS). Nhiều người tập trung bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp ở Warsaw để phản đối động thái này.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Nawrocki trở về Warsaw và trực tiếp có mặt tại trụ sở Tòa án Hiến pháp vào khoảng 3h ngày 31/10 (hơn 7h theo giờ Việt Nam). Sau đó, ông có cuộc gặp với Chánh án thứ nhất Tòa án Tối cao Zbigniew Kapinski tại Phủ Tổng thống để trao đổi về tình hình.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết chính phủ đang thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục việc tuân thủ pháp luật trong hệ thống tư pháp.

“Quá trình này rất khó khăn, đôi khi thậm chí gây đau đớn và đòi hỏi những hành động quyết đoán. Không còn cách nào khác”, ông Tusk viết trên mạng xã hội X.

Con trai giáo sư gốc Việt bị sát hại thừa nhận giết cha ruột và mẹ kế

Công tố viên thành phố Oberlin, ông Zachary Simonoff, cho biết nghi phạm trong vụ sát hại giáo sư Pipo Nguyễn Duy (64 tuổi) và vợ là bà Tran Thi Phong (56 tuổi) đã thú nhận hành vi phạm tội. Đó là Daniel Jones (31 tuổi), con trai ruột của ông Nguyễn Duy với người vợ trước, hiện sinh sống tại bang Oregon.

Ông Simonoff cũng thông báo với thẩm phán Farah Emeka của Tòa án thành phố Oberlin rằng mẹ ruột của bị cáo đã liên hệ với cảnh sát, cho biết con mình “đang trong tình trạng loạn thần” và cần được điều trị bằng thuốc.

Ngôi nhà nơi thi thể của giáo sư Pipo Nguyễn Duy và vợ được tìm thấy. (Ảnh: AP)

Trước đó, ngày 29/10, nghi phạm xuất hiện tại Tòa án thành phố Oberlin để dự phiên điều trần đầu tiên. Video do Đài WKYC-TV ghi lại cho thấy cảnh sát phải khiêng Jones vào phòng xử án.

Theo công tố viên Zachary Simonoff, bị cáo thậm chí yêu cầu người dân quay video để đăng lên mạng xã hội, đồng thời nói rằng bản thân đang tìm cách thoát khỏi một giáo phái.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng Đại học Oberlin, nơi ông Pipo Nguyễn Duy giảng dạy gần 3 thập kỷ. Hiệu trưởng Đại học Oberlin Carmen Twillie Ambar bày tỏ tiếc thương và mô tả ông Duy là một giảng viên được yêu mến, có niềm đam mê nhiếp ảnh và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên.