Mỹ: Xả súng tại cửa hàng bán đồ Halloween khiến 3 người nguy kịch

Một vụ xả súng xảy ra tối 30/10 (giờ địa phương) tại cửa hàng bán đồ Halloween ở bang California, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó ít nhất 3 người nguy kịch.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tại cửa hàng Spirit Halloween thuộc trung tâm thương mại Solano Town Center ở thành phố Fairfield, cách San Francisco khoảng 76 km về phía Đông Bắc.

Cảnh sát trưởng Fairfield, ông Dan Marshall, xác nhận 1 người đã thiệt mạng và 6 người khác phải nhập viện do trúng đạn.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, song chưa xác định được nghi phạm gây án.

Vụ xả súng xảy ra chỉ vài giờ trước khi lễ hội Halloween bắt đầu tại Mỹ vào ngày 31/10.