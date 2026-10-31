Giáo hoàng đầu tiên bỏ phiếu bầu cử ở Mỹ

(VTC News) -

Hôm 30/10, Văn phòng báo chí Vatican chính thức đưa ra thông báo về việc Giáo hoàng Leo XIV tham gia bầu cử tại Mỹ, đánh dấu sự kiện lịch sử lần đầu tiên đối với vị Giáo hoàng sinh ra ở nước Mỹ.

“Tuân theo thông lệ lâu đời về việc tham gia vào đời sống công dân, ngài đã gửi lá phiếu qua thư tại Chicago. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ”, thông báo của Văn phòng báo chí Vatican có đoạn.

Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Văn phòng báo chí Vatican không tiết lộ Giáo hoàng Leo XIV bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.

Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) sinh ra tại Chicago và là vị giáo hoàng đầu tiên chào đời trên đất Mỹ. Theo trang web Will County Clerk, ông bỏ phiếu qua thư dưới tên khai sinh của mình là Robert Francis Prevost.

Sự sụt giảm mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đang làm tổn hại đến cơ hội giữ vững thế đa số của thành viên đảng Cộng hòa tại cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi công chúng không hài lòng về chi phí sinh hoạt cao và cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, gọi ông là “yếu đuối” và “tồi tệ” trong vấn đề chống tội phạm.

Tháng 3, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến và “bàn tay nhuốm máu”. Tháng 4, ông gọi lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc phá hủy nền văn minh Iran là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Giáo hoàng còn kêu gọi “suy ngẫm sâu sắc” về cách đối xử với người di cư tại Mỹ.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát 2 viện Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế Thượng viện sẽ được bầu lại cùng với 36 cuộc đua thống đốc bang.

Theo dự báo của CBS News công bố ngày 25/10, đảng Dân chủ có thể giành 229 ghế Hạ viện, đủ để chiếm đa số, trong khi đảng Cộng hòa chỉ còn một con đường hẹp để giữ quyền kiểm soát.