Tin nóng thế giới hôm nay 30/10: Mỹ tính kịch bản quân sự mới với Iran

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn để triển khai cứu trợ tại Oleshky, Mỹ chuẩn bị các phương án quân sự mới với Iran, Tehran bác tuyên bố eo biển Hormuz đã sạch thủy lôi và các tập đoàn dầu khí châu Âu ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh do giá năng lượng leo thang.

Mỹ chuẩn bị kịch bản quân sự mới

Ngày 29/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về tình hình chiến sự với Iran, tập trung vào hiệu quả của chiến dịch phong tỏa hải quân đang được triển khai.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán với Tehran, vừa chuẩn bị các phương án tái triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tàu khu trục USS Thomas Hudner của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump muốn nghe đánh giá về hiệu quả phong tỏa hải quân, hoạt động bảo đảm tàu chở dầu lưu thông qua eo biển Hormuz và chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Trong khi đó, Qatar cùng một số quốc gia trung gian đang tìm cách thúc đẩy Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã gửi thư tới giới chức Iran, đề xuất nối lại thương lượng, trong đó có vấn đề chương trình hạt nhân.

Nga và Ukraine triển khai cứu trợ tại Oleshky

Ngày 29/10, Nga và Ukraine cho biết đã hoàn tất rà phá bom mìn quanh thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, mở đường cho hoạt động đưa hàng cứu trợ và sơ tán người dân. Khu vực này hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Binh sĩ Nga triển khai rà phá bom mìn tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn nhân đạo với sự hỗ trợ trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets, các tuyến đường phục vụ hoạt động nhân đạo đã được rà phá bom mìn và đoàn cứu trợ sẵn sàng khởi hành.

Đoàn xe cứu trợ sẽ hướng tới bệnh viện huyện, đồng thời tạo điều kiện cho những người dân muốn rời khỏi thị trấn sơ tán trong khoảng thời gian cụ thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hàng cứu trợ bắt đầu đến với người dân trong ngày 29 và 30/10.

Iran bác tin eo biển Hormuz đã sạch thủy lôi

Ngày 29/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc các tuyến hàng hải chính tại eo biển Hormuz đã được rà phá hoàn toàn thủy lôi.

Phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi yêu cầu phía Mỹ đưa ra bằng chứng cụ thể, đồng thời khẳng định tình hình thực tế tại eo biển Hormuz không thể được xác định chỉ bằng những tuyên bố trên mạng xã hội.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đại diện IRGC cũng cho biết một tàu chở dầu khác bị hư hại và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz trong ngày 29/10. Tehran cảnh báo các tàu thuyền đi qua khu vực mà không phối hợp với Hải quân Iran có thể đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng.

Các tập đoàn năng lượng châu Âu ghi nhận lợi nhuận kỷ lục

Ngày 29/10, truyền thông Đức dẫn báo cáo tài chính quý III cho biết nhiều tập đoàn dầu khí lớn tại châu Âu ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 115 USD/thùng trong ngày 29/10, so với mức 72 USD/thùng trước khi chiến sự bùng phát. Diễn biến này khiến chi phí xăng, dầu diesel và nhiên liệu sưởi ấm tại châu Âu tăng cao, đồng thời mang lại nguồn thu lớn cho các tập đoàn năng lượng.

Theo số liệu được công bố, tập đoàn Shell của Anh đạt lợi nhuận 12,1 tỷ USD trong giai đoạn tháng 7-9, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. TotalEnergies của Pháp tăng lợi nhuận 127%, lên 9,1 tỷ USD, trong khi Repsol của Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng gần 5 lần, đạt 3,1 tỷ USD.