Bảo hành 1 đổi 1 cho iPhone Duo tại TGDĐ: khoản chi thêm và quyền lợi đi kèm

(VTC News) -

Với chiếc điện thoại giá hơn 64 triệu đồng, người mua thường muốn biết máy bền bao lâu và ai lo nếu có trục trặc. Câu hỏi này càng khó trả lời vì iPhone Duo là chiếc iPhone gập đầu tiên: ngoài màn hình và pin, máy còn có bản lề phải làm việc mỗi lần mở ra, gập vào. Máy chỉ nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 và dự kiến giao từ 23/10, nên chưa ai dùng đủ lâu để biết bản lề và màn hình bền đến đâu.

iPhone Duo khi gập dùng màn hình ngoài 5,4 inch, mở ra thành màn hình trong 7,6 inch. (Ảnh: Apple)

Bản lề hơn 100 linh kiện và màn hình gập nhiều lớp trên iPhone Duo

Theo Apple, màn hình trong gồm 10 lớp siêu mỏng, có kính cường lực phía trên và dưới tấm nền. Keo chuyên dụng giúp các lớp trượt nhẹ qua nhau như trang sách khi gập để giảm lực uốn, còn tấm titan bên dưới giúp tăng độ bền.

Lớp phủ nano-texture trên bề mặt cứng hơn đến 40% so với vật liệu khác trong ngành, còn lớp keo giúp giảm nếp gấp chứ không xoá hẳn. Ở bài trải nghiệm của Tom’s Guide, nếp gấp vẫn thấy được dù khá mờ, nhưng vuốt tay qua gần như không cảm nhận ra.

Giữ màn hình phẳng khi mở là việc của bản lề gồm hơn 100 linh kiện, vừa điều khiển đóng mở vừa nâng đỡ phần giữa màn hình, kèm dãy nam châm giúp máy gập chắc và êm. Khung máy và ốp bản lề làm từ titan Cấp 5, bên trong có gân trợ lực gia cố kết cấu.

iPhone Duo màu Trắng Ánh Sao mở một nửa, lộ rõ phần bản lề titan. (Ảnh: Apple)

Độ bền dài hạn của iPhone Duo vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng

Apple chưa công bố bản lề và màn hình chịu được bao nhiêu lần gập, còn bài trải nghiệm hiện có đều làm trên máy mới, nên độ bền sau nhiều tháng đóng mở vẫn phải chờ dữ liệu độc lập. Trong lúc chờ, người mua chỉ có bảo hành phần cứng tiêu chuẩn, thường là 1 năm với đa số sản phẩm Apple.

Bảo hành này cũng có giới hạn: máy đạt chuẩn IP68 nhưng khả năng chống nước, chống bụi không vĩnh viễn và có thể giảm do hao mòn, còn hư hỏng do thấm chất lỏng không được bảo hành.

Kate Bergeron, Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng của Apple, cho biết lớp phủ nano-texture của màn hình trong có thể gỡ ra và thay lớp mới. Khi lớp phủ mòn hoặc nếp gấp rõ hơn, việc thay nhiều khả năng do Apple Store hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền thực hiện.

Thay được nhưng đó vẫn là một lần mang máy đi sửa, và máy càng đắt thì chi phí sửa ngoài bảo hành càng đáng tính trước. Để bớt phải sửa, ốp hai phần bọc cả hai nửa máy giúp hạn chế trầy xước, va đập. Còn với hư hỏng khó tránh, gói bảo hành mua kèm giúp người dùng biết trước mình được hỗ trợ đến đâu.

Ba gói bảo hành mua kèm iPhone Duo tại Thế Giới Di Động

Tại thời điểm viết bài (15/10/2026), bản iPhone Duo 256GB có giá 64.990.000 đồng, nên phí các gói bảo hành chỉ là phần nhỏ so với giá máy. Chương trình đặt trước có ba gói mua kèm, mỗi gói hợp với một nhu cầu.

Bảo hành mở rộng có giá từ 531.000 đồng, thêm 12 tháng bảo hành chính hãng và miễn phí sửa chữa, hợp với người định giữ máy lâu. Bảo hành 1 đổi 1 từ 700.000 đồng cho 1 lần đổi máy mới nếu gặp lỗi nhà sản xuất, phù hợp với người muốn đổi máy thay vì chờ sửa. Nâng cấp 365 từ 2.080.000 đồng dành cho người quen lên đời iPhone mỗi năm, kèm cam kết thu cũ đến 75% giá mua ban đầu.

Ba gói bảo hành mua kèm máy khi đặt trước iPhone Duo. (Ảnh: Thế Giới Di Động)

Các gói được mua kèm khi đặt máy, mỗi gói có điều kiện riêng nên người mua cần đọc kỹ trước khi chọn. Vì số máy đợt đầu có hạn, các ưu đãi đi kèm cũng áp dụng theo số suất và có thể thay đổi trong thời gian chương trình.

Ngoài bảo hành, người mua cần chuẩn bị khoản cọc 30 triệu đồng khi đặt trước, còn tổng chi phí cho máy có thể nhẹ bớt nhờ các ưu đãi đi kèm. Trong giai đoạn đặt trước iPhone Duo, Thế Giới Di Động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người mua, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng.

Người mua cũng có thể nhận ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thegioididong.com trước khi đặt hàng.