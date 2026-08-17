iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt ngày 8/9?

Một báo cáo mới cho rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro vào ngày 8/9 và mốc thời gian này có vẻ không chính xác.

Các màu dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Macworld)

iPhone 18 Pro có thể ra mắt ngày 8/9?

Mốc thời gian quan trọng nhất trong toàn bộ lịch trình ra mắt iPhone 18 Pro là ngày Apple tổ chức sự kiện công bố sản phẩm.

Một khi ngày này được xác định, các mốc còn lại như thời điểm đặt trước, phát hành iOS 27 và ngày bán chính thức gần như có thể được xác định theo.

Từ lâu, các dự đoán cho rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới vào ngày 9/9. Tuy nhiên, báo cáo mới từ trang Channel News của Australia lại cho rằng Apple sẽ chọn ngày 8/9.

Theo nguồn tin này, Apple sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên tại sự kiện ra mắt ở Mỹ vào ngày 8/9, nhưng chưa đưa thiết bị lên kệ ngay sau đó.

Một nhà cung cấp linh kiện lớn tại Trung Quốc được cho là xác nhận Apple đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến nguồn cung, thử nghiệm và giá thành.

Những khó khăn này thậm chí có thể khiến người dùng Australia phải chờ thêm nhiều tháng mới được mua iPhone màn hình gập.

Tuy nhiên, mốc ngày 8/9 được cho là khó xảy ra. Lý do nằm ở lịch sử tổ chức sự kiện của Apple.

Trong nhiều năm, Apple chưa từng tổ chức sự kiện iPhone vào ngày ngay sau kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ.

Năm nay, Labor Day rơi vào thứ Hai, ngày 7/9. Vì vậy, việc Apple tổ chức keynote vào thứ Ba, ngày 8/9 là kịch bản tương đối bất thường.

Trong khi đó, thứ Tư, ngày 9/9 lại phù hợp hơn với truyền thống của Apple. Đáng chú ý, Mark Gurman của Bloomberg, người trước đó từng nhận định ngày 8/9 là khả năng cao nhất, cũng đã chuyển sang dự đoán ngày 9/9.

Theo lịch trình được dự đoán, Apple sẽ tổ chức sự kiện vào 10h sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, tương đương 13h theo giờ miền Đông nước Mỹ (khoảng 00h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam).

Địa điểm nhiều khả năng vẫn là Steve Jobs Theater tại trụ sở Apple ở Cupertino, California, Mỹ.

Sự kiện này dự kiến sẽ là sân khấu để Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Mẫu máy gập này được đồn đoán có thể mang tên iPhone Ultra.

Về thời điểm Apple công bố chính thức ngày tổ chức keynote, dự đoán hiện tại là thứ Tư, ngày 26/8.

iPhone 18 Pro có thể mở đặt trước vào ngày 12/9

Thông thường, sau sự kiện ra mắt iPhone, Apple sẽ mở chương trình đặt trước vào ngày thứ Sáu của cùng tuần. Tuy nhiên, năm nay lịch trình có thể xuất hiện một thay đổi đáng chú ý.

Apple không chỉ tránh tổ chức sự kiện vào ngày 11/9 mà dường như còn tránh cả việc mở đặt trước sản phẩm vào ngày này.

Điều đáng chú ý là 11/9/2026 rơi vào thứ Sáu, đúng ngày mà Apple thường lựa chọn để bắt đầu nhận đơn đặt trước.

Do đó, thay vì mở đặt trước vào thứ Sáu, Apple có thể lùi lịch sang thứ Bảy, ngày 12/9. Đây là một thay đổi không thường xuyên xuất hiện trong lịch trình ra mắt iPhone, nhưng lại phù hợp với các mốc thời gian được dự đoán cho năm nay.

Nếu kịch bản này chính xác, người dùng sẽ chỉ phải chờ vài ngày sau sự kiện ngày 9/9 để có thể đặt mua iPhone 18 Pro và các mẫu iPhone mới khác.

iOS 27 có thể chính thức phát hành ngày 14/9

Một mốc quan trọng khác trong lịch trình là iOS 27. Hệ điều hành mới sẽ được phát hành trước khi iPhone 18 Pro chính thức lên kệ và tất nhiên không chỉ dành riêng cho dòng iPhone 18.

Dù Apple chưa xác nhận ngày phát hành, lịch sử những năm gần đây cho thấy thứ Hai sau tuần diễn ra sự kiện iPhone là lựa chọn có khả năng cao nhất.

Kể từ năm 2021, phiên bản đầu tiên của mỗi chu kỳ iOS mới đều được phát hành vào thứ Hai sau sự kiện ra mắt iPhone.

Năm 2020 là một ngoại lệ khi iOS 14 được phát hành vào thứ Tư sau sự kiện. Tuy nhiên, trong 5 năm liên tiếp gần đây, Apple đã duy trì lịch phát hành vào thứ Hai.

Vì vậy, thứ Hai, ngày 14/9 hiện được xem là mốc có khả năng cao đối với iOS 27.

Nếu đúng kế hoạch, iOS 27 có thể được phát hành vào khoảng 8h sáng theo giờ Thái Bình Dương, tương đương 11h theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể điều chỉnh thời gian thêm một hoặc hai giờ.

Đáng chú ý, iOS 27 sẽ hỗ trợ số lượng iPhone lớn hơn nhiều so với riêng dòng iPhone 18. Tất cả những mẫu iPhone có thể chạy iOS 26 cũng được kỳ vọng sẽ tương thích với iOS 27.

Tổng cộng có thể có 31 mẫu iPhone hỗ trợ hệ điều hành mới, từ iPhone 11 cho tới iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e và iPhone Air, bên cạnh các mẫu iPhone mới được Apple trình làng trong tháng 9.

iPhone 18 Pro có thể lên kệ ngày 18/9

Nếu các mốc thời gian nói trên chính xác, thứ Sáu, ngày 18/9 gần như chắc chắn sẽ là ngày iPhone 18 Pro chính thức được bán ra.

Apple có truyền thống đưa iPhone mới lên kệ vào thứ Sáu, trong tuần kế tiếp sau sự kiện ra mắt. Vì vậy, ngày 18/9 hoàn toàn phù hợp với lịch trình quen thuộc của hãng.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có được bán cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hay không.

Một khả năng là Apple sẽ giới thiệu cả ba dòng sản phẩm tại sự kiện tháng 9 nhưng đưa iPhone màn hình gập lên kệ muộn hơn.

Tuy nhiên, dự đoán hiện tại nghiêng về kịch bản Apple sẽ bán iPhone màn hình gập cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.