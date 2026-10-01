Trợ lý AI của Meta tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ

(VTC News) -

YouTuber Matt Robb vừa trải qua một sự cố liên quan đến trợ lý cá nhân Muse của Meta, khi trợ lý AI này đã cung cấp địa chỉ nhà riêng của anh cho một người lạ mà không có sự cho phép. Theo Guardian, sự việc xảy ra vào tuần trước khi Robb yêu cầu Muse giúp anh rao bán một chiếc bàn phím trên Facebook Marketplace.

Muse là dự án trí tuệ nhân tạo mới nhất của Meta, được quảng cáo tới người dùng như một trợ lý cá nhân. (Ảnh: Cheng Xin/Getty Images)

Người mua, Usman, đã liên hệ với Robb và hai bên nhanh chóng thỏa thuận giá cả, hẹn gặp nhau tại nhà riêng của Robb ở Toronto vào cuối tuần. Tuy nhiên, khi đến nơi, Usman đã không nhận được sự chào đón. Sau 20 phút chờ đợi mà không có ai mở cửa, anh đã quyết định rời đi. Một giờ sau, Robb mới nhận được lời xin lỗi từ Usman.

Rắc rối xảy ra do Usman không hề liên lạc với Robb thực sự. Tin nhắn đầu tiên mà Robb gửi cho Usman chỉ đến 24 giờ sau đó, khi anh phát hiện ra vấn đề. Robb cho biết: “Tôi đã kích hoạt Muse, AI mới của Meta. Nó quản lý tài khoản Marketplace và đã cung cấp địa chỉ của tôi mà không hỏi ý kiến trước”.

David Singleton, chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta, đã liên lạc với Robb để tìm hiểu nguyên nhân. Họ phát hiện rằng khi Robb yêu cầu Muse xử lý các tương tác trên Facebook Marketplace, hệ thống đã hiện ra hai tùy chọn: “Cho phép một lần” và “Luôn cho phép”. Robb không biết rằng việc chọn tùy chọn thứ hai đồng nghĩa với việc anh đã chấp thuận cho Muse phản hồi mọi tin nhắn trên chợ trực tuyến, bao gồm cả địa chỉ nhà của mình.

Robb chia sẻ: “Tôi đã nhấp vào tùy chọn thứ hai vì nghĩ rằng nó vẫn sẽ gửi yêu cầu phê duyệt cho các đề nghị mua bán. Nhưng không phải vậy, vì vậy mọi người hãy cẩn thận”. Anh cũng cho biết đã thông báo cho đội ngũ Meta về sự nhầm lẫn này và họ đã hứa sẽ điều chỉnh thông báo rõ ràng hơn.

Singleton cũng đã phản hồi bài đăng của Robb, khẳng định rằng Meta không vi phạm các cơ chế kiểm soát quyền riêng tư. “Chúng tôi trân trọng cơ hội học hỏi từ trải nghiệm của bạn với Muse và sẽ tiếp tục cải thiện sản phẩm”, ông nói.

Muse, trợ lý ảo ra mắt vào ngày 8/9, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như đặt bàn, đặt vé máy bay, mua sắm, gửi email và kết nối với các dịch vụ như Spotify và Instagram. Chỉ sau một tuần ra mắt, Muse đã leo lên vị trí số một trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store tại Mỹ, vượt qua cả ChatGPT và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, đã tích cực quảng bá sản phẩm mới này với hơn 100 bài viết trên mạng xã hội X chỉ trong 5 ngày, mỗi bài thu hút hàng chục nghìn lượt xem. “Muse là AI đầu tiên dành cho những người hoài nghi về trí tuệ nhân tạo”, ông viết.