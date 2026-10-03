Apple đang phát triển camera an ninh không ghi hình

(VTC News) -

Theo Bloomberg, Apple đang trong quá trình phát triển một camera gia đình mang tên mã J450. Thiết bị này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không cần ghi hình.

Apple chuẩn bị gia nhập thị trường camera an ninh thông minh. (Ảnh: Apple Insider)

Camera J450 được thiết kế để hoạt động cùng với trung tâm nhà thông minh J490 của Apple. J490 dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10, trong khi J450 phải đợi đến năm 2027 mới có mặt trên thị trường.

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết trong bản tin “Power On”, camera này sẽ không ghi hình mà thay vào đó sẽ phân tích môi trường xung quanh và gửi cho người dùng mô tả bằng văn bản về các hoạt động diễn ra trong, xung quanh ngôi nhà.

Gurman mô tả camera này có hình dáng nhỏ gọn, giống như một thỏi son dưỡng môi cỡ lớn, với cảm biến thu hình ảnh ở tốc độ khung hình thấp.

Camera J450 sẽ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định thành viên trong gia đình và thú cưng. Thông tin nhận dạng sẽ được gửi đến người dùng dưới dạng cập nhật văn bản. “Bạn sẽ không nhận được gì ngoài mô tả bằng văn bản”, Gurman nhấn mạnh.

Theo các báo cáo, camera này có thể sử dụng cảm biến hình ảnh AI tích hợp, tương tự như công nghệ mà Apple đang thử nghiệm trên tai nghe AirPods có camera. Các cảm biến này, như dòng IMX500 của Sony, có khả năng thực hiện nhận dạng mà không cần truyền dữ liệu hình ảnh ra ngoài chip.

Ngoài camera J450, Apple cũng đang phát triển các sản phẩm an ninh nhà ở khác, bao gồm cả thiết bị cho bên thứ ba.

Hiện tại, Apple đã có nền tảng HomeKit Secure Video cho các camera của bên thứ ba, cho phép dừng phát trực tuyến và ghi hình trong khi vẫn tiếp tục giám sát chuyển động. Tuy nhiên, camera J450 sẽ không tạo ra bất kỳ đoạn video nào như các sản phẩm cạnh tranh từ Ring của Amazon và Nest của Google, vốn cho phép người dùng xem lại video sau các sự cố an ninh.