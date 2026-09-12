IMF: GDP(PPP) Việt Nam sắp đứng thứ hai Đông Nam Á, tiến sát TOP 20 thế giới

(VTC News) -

Theo số liệu của IMF, quy mô GDP tính theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 1.838 tỷ USD, đứng thứ ba tại Đông Nam Á và thứ 25 thế giới.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về GDP (PPP) trong năm 2025 với 5.047 tỷ USD, bỏ xa các nền kinh tế còn lại. Thái Lan đứng thứ hai tại khu vực với 1.880 tỷ USD, chỉ cao hơn Việt Nam khoảng 42 tỷ USD.

Với GDP (PPP) ước đạt 1.838 tỷ USD, Việt Nam giữ vị trí thứ ba ASEAN. Xếp ngay sau là Malaysia và Philippines, với quy mô lần lượt khoảng 1.493 tỷ USD và 1.469 tỷ USD. Singapore đứng thứ sáu khi đạt hơn 996 tỷ USD.

Ở nhóm còn lại, GDP (PPP) của Myanmar đạt khoảng 276,8 tỷ USD, Campuchia 150 tỷ USD và Lào 80,8 tỷ USD. Brunei và Đông Timor lần lượt đạt khoảng 43 tỷ USD và 7,13 tỷ USD.

GDP (PPP) các nước Đông Nam Á năm 2025 theo số liệu của IMF. (Đồ họa: Nguyễn Vân)

Tuy nhiên, thứ hạng giữa Việt Nam và Thái Lan được dự báo thay đổi trong năm 2026. Theo IMF, GDP (PPP) của Việt Nam có thể tăng lên khoảng 2.025 tỷ USD, qua đó vươn lên vị trí thứ hai ASEAN. Indonesia vẫn giữ ngôi đầu với quy mô dự kiến khoảng 5.449 tỷ USD. Trong khi đó, Thái Lan được dự báo đạt 1.963 tỷ USD và lùi xuống thứ ba.

Malaysia tiếp tục đứng thứ tư với khoảng 1.608 tỷ USD, còn Philippines xếp thứ năm với 1.572 tỷ USD.

Nếu dự báo của IMF trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ lần đầu vượt mốc 2.000 tỷ USD GDP (PPP), đồng thời vượt Thái Lan về chỉ tiêu này.

Xét trên quy mô toàn thế giới, trong năm 2025, GDP (PPP) của Việt Nam đã vượt qua một số nền kinh tế như Hà Lan (đứng thứ 29) và Thuỵ Sỹ (đứng thứ 37), song vẫn đứng sau Ba Lan và Australia.

Trong năm này, GDP (PPP) của Hà Lan đạt khoảng 1.529 tỷ USD, trong khi Thụy Sỹ đạt 921 tỷ USD. Ở nhóm phía trên Việt Nam, Ba Lan đứng thứ 20 với quy mô khoảng 2.036 tỷ USD, còn Australia xếp thứ 21 với khoảng 2.000 tỷ USD.

Sang năm 2027, IMF dự báo GDP (PPP) của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, đạt khoảng 2.208 tỷ USD, qua đó đứng thứ 22 thế giới. Với quy mô này, Việt Nam không chỉ tiếp tục duy trì vị trí thứ hai tại Đông Nam Á mà còn vượt Australia, nền kinh tế được dự báo đạt khoảng 2.181 tỷ USD.

GDP (PPP) Việt Nam tiến sát nhóm 20 nước cao nhất thế giới. (Ảnh minh họa: VnEconomy)

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng sau Ba Lan, với GDP (PPP) khoảng 2.264 tỷ USD, chênh khoảng 56 tỷ USD. Trong khi đó, khoảng cách với Thái Lan tiếp tục được nới rộng khi GDP (PPP) của nước này được dự báo đạt khoảng 2.049 tỷ USD, thấp hơn Việt Nam gần 160 tỷ USD.

Ở nhóm các nền kinh tế phát triển từng đứng trên Việt Nam, khoảng cách cũng ngày càng rõ rệt. GDP (PPP) của Hà Lan năm 2027 được dự báo đạt khoảng 1.650 tỷ USD, còn Thụy Sỹ đạt gần 995 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 31 và 38 thế giới.