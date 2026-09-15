Hưng Yên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc CT.08

(VTC News) -

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua Hưng Yên, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc CT.08. (Ảnh Báo Hưng Yên)

Theo báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án, trên đoạn tuyến qua Hưng Yên, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất chuyển đổi và đất ở đã hoàn thành.

Một số vướng mắc cục bộ tại xã Tây Thái Ninh và xã Kiến Xương đã được các hộ dân tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp dự án. Các khu tái định cư cũng đã hoàn thành, tổ chức bốc thăm, phân lô để bố trí cho các hộ dân.

Đối với hệ thống điện, phương án di dời đường điện đã được phê duyệt. Các đơn vị đang triển khai thực hiện, ưu tiên những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công.

Về tiến độ xây dựng, dự án hiện triển khai 15 gói thầu xây lắp, gồm 11 gói thầu đường và 4 gói thầu cầu lớn. Tại những vị trí đã đủ điều kiện về mặt bằng, các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt. Lũy kế giá trị sản lượng thực hiện đến ngày 10/9 đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tương đương 16,91% giá trị hợp đồng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn ghi nhận Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Doanh nghiệp dự án và các nhà thầu cũng tích cực hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với phần diện tích liên quan đến 3 hộ dân tại xã Tây Thái Ninh và xã Kiến Xương, dù không thuộc phạm vi tuyến chính và các hộ đã tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xử lý dứt điểm trong tháng 9. Việc này nhằm bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng của dự án được thực hiện đồng bộ, đầy đủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến thi công, không để phát sinh các điểm nghẽn cục bộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 được yêu cầu tiếp tục bám sát địa bàn, đôn đốc và kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh phối hợp với các địa phương hoàn thiện những phần việc giải phóng mặt bằng còn lại.

Đối với doanh nghiệp dự án và các nhà thầu, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu tận dụng tối đa mặt bằng đã được bàn giao, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt; chủ động phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch.