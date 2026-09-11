Đại công trường sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công

Video: Cận cảnh sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên
Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ rộng khoảng 92 ha tại tỉnh Hưng Yên. Công trình được quy hoạch với sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000 m², hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để tổ chức những giải đấu quốc tế.
Dự án khởi công ngày 19/10/2025. Sau gần 11 tháng, công trường vẫn duy trì nhiều ca thi công với sự tham gia của hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng.
Nhìn từ trên cao, hệ khung vòm thép chính đã cơ bản hoàn thiện. Bốn trụ chính cũng đã được lắp đặt, chuẩn bị cho công đoạn nâng hệ mái có khối lượng khoảng 8.600 tấn.
Để thực hiện việc này, nhà thầu sẽ triển khai hệ thống cáp kích rút tại 4 cụm trụ. Hệ thống được sử dụng để nâng kết cấu mái lên đúng cao độ, vị trí theo thiết kế và giữ ổn định trong quá trình thi công.
Theo thiết kế, mái chính của sân vận động gồm 2 dầm vòm dạng hộp. Mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng khối lượng hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.
Mái sân còn có 2 tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125 m. Các tấm màng này được thiết kế có thể đóng, mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút.
Hiện công nhân đang thực hiện những phần việc cuối trên mái vòm. Bên dưới, hệ thống khán đài của sân vận động cơ bản thành hình.
Sân vận động gồm 4 khán đài A, B, C và D. Cùng với khu vực khán đài là hệ thống các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, khu vực dành cho cầu thủ, khu VIP và khu dịch vụ.
Sân vận động PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ khu vực trung tâm Hà Nội, công trình có thể tiếp cận qua hệ thống đường kết nối phía đông thành phố.
Vị trí dự án cũng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, tạo thuận lợi cho việc di chuyển khi tổ chức các sự kiện có đông khán giả.
Ngay cạnh sân vận động PVF, một nhà thi đấu có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi cũng đang được hoàn thiện.
Sau khi hoàn thành, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, phục vụ các giải đấu thể thao và các sự kiện quy mô lớn. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.
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