Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên

Cầu Ngọc Hồi là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Điểm đầu kết nối với tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối nối với tuyến Vành đai 3,5 thuộc xã Văn Giang, Hưng Yên.
Dự án được triển khai theo các dự án thành phần và khởi công ngày 19/8/2025.
Tại công trường, công nhân các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục từ khoan cọc nhồi, gia công cốt thép đến thi công kết cấu cầu.
Tại khu vực xã Bát Tràng, nhiều phiến dầm cầu cạn đã được đúc và lắp đặt. Bãi đúc dầm quy mô lớn được sử dụng để phục vụ thi công các nhịp cầu cạn của dự án.
Theo thiết kế, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng khoảng 38,3m, đáp ứng quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.
Cầu chính được thiết kế dạng dây văng, nhịp chính dài khoảng 350m, hai trụ tháp cao 126m. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,58km, rộng khoảng 33m.
Đến cuối tháng 8/2026, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính. Phần cầu dẫn đã thi công 1.902/2.315 cọc và đúc 257/2.165 phiến dầm Super T.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án được xác định hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.
Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tạo kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên. Công trình đồng thời kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cây cầu mới được kỳ vọng bổ sung năng lực vượt sông Hồng ở khu vực phía Nam, mở thêm hướng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, góp phần tạo điều kiện phát triển đô thị và kinh tế khu vực hai bên sông.
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