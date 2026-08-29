Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc phía Bắc

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 29/8/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Theo Công điện, hiện khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc, được chia thành 14 dự án, dự án thành phần. Trong đó, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản 1 dự án, các địa phương là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.

Thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai các dự án. Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá một số công trình vẫn còn vướng mắc về mặt bằng và nguồn cung vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, một số dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 nhưng khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi phải tăng tốc mạnh trong những tháng cuối năm.

Các dự án cao tốc phía Bắc đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc.

Các địa phương phải đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo kế hoạch.

Trong quá trình này, Thủ tướng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến đời sống, tinh thần và sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân sau tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Một trong những điểm nghẽn được Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung xử lý là nguồn cung vật liệu xây dựng. UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình phải khẩn trương rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ nhằm bảo đảm vật liệu cho các dự án.

Trong đó, Công điện đặc biệt lưu ý dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình và Hưng Yên đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 và những dự án khởi công từ năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công sát với thực tế hiện trường và thời tiết.

Các nhà thầu phải tập trung vào những hạng mục nằm trên “đường găng”, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và dây chuyền thi công để bù tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong toàn bộ vòng đời dự án, không vì chạy đua tiến độ mà bỏ qua quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đặc biệt, trong bối cảnh mùa mưa lũ, các chủ đầu tư, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương và đơn vị thi công phải chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các công trường phải rà soát phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ máy móc, vật tư, lán trại. Không được dựng lán trại, bãi đúc cấu kiện hoặc bố trí lưu trú tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Đồng thời, hệ thống thoát nước như rãnh cơ, bậc nước, rãnh đỉnh và các giải pháp gia cố mái taluy phải được xây dựng đồng thời với quá trình thi công nền đường, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người, thiết bị, vật tư và các hạng mục đã thi công.

Bên cạnh tiến độ thi công, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện, giải ngân nguồn vốn, bảo đảm đúng kế hoạch.

Trọng tâm là những dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 và các dự án được giao kế hoạch vốn năm nay ở mức lớn.

Bộ Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ tại Công điện.