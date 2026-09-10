(VTC News) -

Theo báo cáo, năm 2026, Trung ương giao Hưng Yên dự toán thu tiền sử dụng đất 47.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch của tỉnh dự kiến nguồn thu từ 372 khu đất, dự án lên tới 66.550,7 tỷ đồng.

Trong đó, 44 khu đất, dự án do cấp tỉnh quản lý dự kiến mang về 43.760 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án phát triển nhà ở thương mại. 328 khu đất, dự án do cấp xã quản lý dự kiến thu 22.790,7 tỷ đồng.

Đến ngày 27/8, tổng số tiền sử dụng đất tỉnh Hưng Yên thu được đạt 16.316 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương 2.435 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh 7.521 tỷ đồng và ngân sách cấp xã 6.360 tỷ đồng. Kết quả này đạt 34,57% dự toán được giao và 24,52% kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026 do các cơ quan, đơn vị đăng ký.

Năm 2026, Hưng Yên dự kiến thu hơn 66.550 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ 372 khu đất, dự án. (Ảnh: Tất Đạt)

Tại cuộc họp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu cơ quan tham mưu phải xây dựng được bức tranh tổng thể về nguồn thu, tiến độ thực hiện và khả năng thu tiền sử dụng đất, làm căn cứ để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng UBND tỉnh được giao khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đôn đốc thu tiền sử dụng đất, phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên. Tổ công tác phải thường xuyên rà soát, cập nhật, thống nhất số liệu; theo dõi sát tiến độ từng dự án, từng địa phương; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc, nắm kỹ, tính đúng, tính đủ, tính kịp thời đối với các khoản thu tiền sử dụng đất; rà soát toàn diện các dự án, khu đất, không để bỏ sót nguồn thu hoặc chậm xác định, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Các nhóm nguồn thu được yêu cầu tập trung rà soát gồm dự án phát triển nhà ở thương mại; nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án; quỹ đất thương mại, dịch vụ trong các dự án nhà ở xã hội; các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và những nguồn thu khác. Đối với từng dự án, tỉnh yêu cầu xác định rõ khả năng thực hiện, tiến độ từng khâu và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương xây dựng “đường găng tiến độ” đối với từng khu đất, dự án, trong đó xác định cụ thể thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, xác định giá đất, tổ chức đấu giá hoặc giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Những dự án đủ điều kiện phải được tập trung triển khai ngay. Ngược lại, với những dự án chưa đủ điều kiện hoặc không bảo đảm khả năng thực hiện, địa phương phải rà soát, đánh giá đầy đủ, xây dựng phương án phù hợp, tránh đưa vào kế hoạch nhưng không có khả năng triển khai.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với tỉnh và các địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh những thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt, chủ động, phối hợp chặt chẽ, bám sát từng nhiệm vụ, từng dự án; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất. Nguồn thu này được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để Hưng Yên thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2026.