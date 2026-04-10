Hotsale sinh nhật Viettel Store giảm đến 50%, săn deal 'giá chạm đáy'

Từ ngày 10–13/4/2026, chương trình áp dụng trên toàn hệ thống và kênh online, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người dùng. Tâm điểm vẫn là nhóm smartphone với nhiều mẫu từ cao cấp đến phổ thông.

Nổi bật, iPhone 17 256GB có giá 24,19 triệu đồng – mức giá cạnh tranh trong phân khúc flagship, phù hợp người dùng cần hiệu năng mạnh và độ ổn định cao. Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB còn 30,49 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+, nổi bật với camera cao cấp, màn hình sắc nét và hiệu năng mạnh mẽ.

Ở phân khúc tầm trung, OPPO Reno15 F 5G (8GB/256GB) giá 11,09 triệu đồng; Redmi Note 15 5G (6GB/128GB) chỉ 6,29 triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và giải trí. Ngoài ra còn có HONOR X8d giá 7,29 triệu, Tecno Pova 7 giá 4,39 triệu và Vivo Y04 chỉ 2,84 triệu – phù hợp học sinh, sinh viên.

Không chỉ smartphone, nhiều sản phẩm gia dụng và phụ kiện cũng giảm sâu. Bếp điện Kangaroo KG18IC1 còn 849.000 đồng; loa Bluetooth JBL Go 4 giá 990.000 đồng; sạc dự phòng StarGO 20.000mAh giá 490.000 đồng. Đồng hồ định vị trẻ em Zobo Z8 còn 1,59 triệu đồng, hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chương trình còn đi kèm trả góp linh hoạt, bảo hành chính hãng và nhiều ưu đãi bổ sung. Do số lượng có hạn, khách hàng nên mua sớm để không bỏ lỡ cơ hội “săn deal” hấp dẫn này.