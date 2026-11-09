Honor X6e giá rẻ sở hữu màn hình 120 Hz về Việt Nam

(VTC News) -

Là thành viên mới nhất thuộc dải sản phẩm X Series, Honor X6e hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc smartphone có thời gian vận hành dài ngày, kết cấu khung vỏ chịu va đập tốt và khả năng hiển thị mượt mà phục vụ nhu cầu liên lạc lẫn làm việc cơ bản.

Dung lượng pin 7.500 mAh là thông số phần cứng đáng chú ý nhất trên thiết bị. Khối pin lớn cho phép kéo dài chu kỳ hoạt động qua nhiều ngày cho nhu cầu nghe gọi, xem video và giải trí trực tuyến mà không cần mang theo pin dự phòng. Để rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng, hãng trang bị kèm máy công nghệ sạc nhanh có dây SuperCharge công suất 45W, giúp hạn chế việc gián đoạn sử dụng so với các mức sạc tiêu chuẩn thường thấy trong phân khúc.

Về độ bền, thiết bị đạt chứng nhận chống va đập và rơi vỡ 5 sao từ tổ chức kiểm định SGS (Thụy Sĩ). Cấu trúc khung vỏ gia cố giúp giảm nguy cơ hư hại bo mạch khi xảy ra va chạm bất ngờ trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64, hỗ trợ bảo vệ phần cứng khi người dùng gặp mưa nhỏ hoặc vận động ra mồ hôi.

X6e có mức giá thuộc nhóm dễ tiếp cận nhưng sở hữu màn hình tần số quét lên tới 120 Hz.

Mặt trước của model là màn hình kích thước 6,61 inch, độ phân giải 1.604 x 720 pixel (HD+), hiển thị 16,7 triệu màu. Điểm cộng trên tấm nền là tần số quét 120 Hz kết hợp cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm, giúp thao tác vuốt cuộn tin tức và độ phản hồi xúc giác khi điều hướng ứng dụng mượt mà hơn.

Cung cấp hiệu năng cho Honor X6e là bộ vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra với cấu trúc 8 nhân (gồm 2 nhân Cortex-A75 xung nhịp 2,0 GHz và 6 nhân Cortex-A55 xung nhịp 1,7 GHz), đi cùng chip đồ họa ARM Mali-G52 MC2. Máy trang bị bộ nhớ RAM 4 GB, kết hợp hai tùy chọn bộ nhớ lưu trữ nội bộ là 128 GB hoặc 256 GB. Cụm camera sau sử dụng cảm biến chính 50 MP kết hợp một ống kính phụ, hỗ trợ thuật toán AI để xử lý độ sáng và chi tiết khung hình, trong khi mặt trước là camera selfie 5 MP.

Honor X6e có hai tùy chọn màu sắc gồm vàng bình minh và đen bóng đêm. Thiết bị được mở bán từ ngày 9/11/2026 trên những nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop với giá 6,99 triệu đồng cho phiên bản 4 GB RAM/128 GB ROM và 7,99 triệu đồng cho bản 4 GB RAM/256 GB ROM.