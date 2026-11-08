Những mẫu laptop 14 inch đáng chú ý trong phân khúc cao cấp

(VTC News) -

Thị trường laptop mỏng nhẹ đang có thêm nhiều lựa chọn với cấu hình sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới, bộ nhớ RAM từ 16GB và màn hình OLED.

Không chỉ phục vụ nhu cầu văn phòng, các mẫu máy này còn hướng đến khả năng xử lý đa nhiệm, làm việc với nội dung hình ảnh và khai thác những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong phân khúc khoảng 30 - 40 triệu đồng, ASUS Zenbook 14 UX3480 là một trong những lựa chọn đáng chú ý bên cạnh các mẫu máy đến từ Lenovo, HP và MSI.

ASUS Zenbook 14 UX3480

ASUS Zenbook 14 UX3480 có thiết kế mỏng nhẹ với khung máy kim loại kết hợp vật liệu Ceraluminum ở phần nắp, trọng lượng khoảng 1,2 kg. Đây là mẫu laptop hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển nhưng vẫn cần một thiết bị có cấu hình đủ tốt để xử lý nhiều công việc cùng lúc.

Máy có nhiều tùy chọn bộ xử lý Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 7 355 và Core Ultra 9 386H thuộc thế hệ Series 3. Các phiên bản được trang bị NPU có khả năng xử lý AI lên đến 47-50 TOPS, đáp ứng những tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị. RAM LPDDR5X có dung lượng 16GB hoặc 24GB, đi kèm SSD 512GB.

Điểm đáng chú ý của Zenbook 14 UX3480 là màn hình Lumina OLED kích thước 14 inch, độ phân giải 3K (2.880 x 1.800 pixel), tần số quét 120Hz và độ phủ màu DCI-P3 100%. Cấu hình màn hình này phù hợp với nhu cầu làm việc văn phòng, giải trí và chỉnh sửa hình ảnh.

Ngoài ra, máy có pin 70Wh, hỗ trợ Thunderbolt 4, USB-C, USB-A và HDMI 2.1. ASUS cũng trang bị hệ thống camera FHD hỗ trợ nhận diện khuôn mặt Windows Hello.

Tại một số hệ thống bán lẻ, phiên bản Core Ultra 5, RAM 16GB và SSD 512GB có giá tham khảo khoảng 39,99 triệu đồng. Bản Core Ultra 7 và Core Ultra 9 lần lượt có giá khoảng 46,99 triệu đồng và 50,99 triệu đồng.

Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11

Lenovo Yoga Slim 7 14IPH11 là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng ưu tiên thiết kế gọn nhẹ và hiệu năng xử lý công việc. Máy sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra 7 355, RAM 16GB LPDDR5X và SSD 512GB.

Màn hình OLED 14 inch có độ phân giải WUXGA (1.920 x 1.200 pixel), độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng tối đa 600 nit. Dù độ phân giải thấp hơn màn hình 3K trên Zenbook 14 UX3480, tấm nền OLED vẫn mang lại khả năng hiển thị màu sắc và độ tương phản tốt.

Lenovo Yoga Slim 7 có pin dung lượng 70Wh, trọng lượng khoảng 1,14 kg. Máy phù hợp với người dùng thường xuyên mang laptop đi làm, di chuyển giữa các cuộc họp hoặc cần làm việc bên ngoài văn phòng.

Phiên bản sử dụng Core Ultra 7 355, RAM 16GB và SSD 512GB có giá tham khảo khoảng 39,89 triệu đồng. Mức giá này tương đương bản cấu hình thấp nhất của ASUS Zenbook 14 UX3480.

HP OmniBook X Flip 14

HP OmniBook X Flip 14 hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc laptop có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều cách sử dụng. Điểm khác biệt của sản phẩm là bản lề xoay gập 360 độ, cho phép sử dụng máy ở chế độ laptop, máy tính bảng hoặc dựng màn hình để trình chiếu.

Một phiên bản đáng chú ý là OmniBook X Flip 14-fk0076TU, sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra 7 258V, RAM 32GB LPDDR5X và SSD 512GB. Máy có đồ họa tích hợp Intel Arc 140V, phù hợp với các tác vụ văn phòng, đa nhiệm và một số công việc sáng tạo nội dung ở mức độ vừa phải.

Màn hình 14 inch độ phân giải 2K hỗ trợ cảm ứng, kết hợp thiết kế xoay gập giúp sản phẩm có tính linh hoạt cao hơn những mẫu laptop truyền thống. Dung lượng RAM 32GB cũng là lợi thế khi người dùng thường xuyên mở nhiều ứng dụng hoặc làm việc với các tệp dữ liệu lớn.

Tại một số nhà bán lẻ, phiên bản này có giá tham khảo khoảng 39,39 triệu đồng. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn có thêm khả năng cảm ứng và sử dụng bút trên laptop.

MSI Modern 14S AI+ G3MG-050VN

MSI Modern 14S AI+ G3MG-050VN là lựa chọn có mức giá thấp hơn một số đối thủ nhưng vẫn sở hữu bộ xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới.

Máy sử dụng Intel Core Ultra 7 355, RAM DDR5 16GB và SSD 1TB. Điểm đáng chú ý là RAM được thiết kế theo dạng hai khe cắm, cho phép người dùng nâng cấp dung lượng tối đa lên 32GB. Đây là ưu điểm so với những mẫu laptop sử dụng RAM LPDDR5X hàn trên bo mạch chủ.

Màn hình OLED 14 inch có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Máy có pin 60Wh, trọng lượng khoảng 1,38-1,5 kg tùy thông tin cấu hình và hệ thống phân phối.

Với bộ xử lý Core Ultra 7 355 và ổ SSD 1TB, MSI Modern 14S AI+ có thể đáp ứng tốt các công việc văn phòng, đa nhiệm và giải trí. Sản phẩm có giá tham khảo khoảng 33,9-36 triệu đồng tùy nhà bán lẻ.