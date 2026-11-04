Nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam dừng trưng bày một số smartphone Trung Quốc

(VTC News) -

Theo thông tin rò rỉ từ nội bộ tại một số chuỗi phân phối lớn, nhân viên tại các cửa hàng được yêu cầu thu hồi toàn bộ máy trưng bày (demo) lẫn sản phẩm thương mại nguyên hộp của các thương hiệu như Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, Huawei, Tecno, Nubia, Meizu vào kho lưu trữ. Để duy trì hoạt động kinh doanh, diện tích quầy kệ trống được bố trí thay thế bằng sản phẩm của các nhà sản xuất di động khác.

Nguyên nhân của đợt thu hồi bắt nguồn từ việc người dùng phát hiện ứng dụng Thời tiết cài đặt sẵn trên một số dòng máy phân phối chính hãng hiển thị thông tin địa danh sai lệch tại khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thông thường, các dòng smartphone phân phối chính thức tại thị trường trong nước đều tích hợp dịch vụ Google Maps vốn thể hiện chính xác địa giới hành chính và chủ quyền biển đảo Việt Nam, khiến các ứng dụng tiện ích hệ thống khác ít nhận được sự chú ý từ người dùng cho đến khi sự cố được phản ánh trên các diễn đàn công nghệ.

Một bàn trưng bày máy Xiaomi bị dọn sạch sẽ tại cửa hàng.

Phản hồi về động thái trên, đại diện các thương hiệu liên quan xác nhận việc thu hồi thiết bị trải nghiệm tại các đại lý là để phục vụ công tác rà soát. Đại diện bộ phận marketing của một hãng điện thoại cho biết đây là lỗi cấu hình dữ liệu phần mềm, đơn vị kỹ thuật đã hoàn tất phương án xử lý và dự kiến sẽ phát hành bản vá cập nhật trực tuyến (OTA) ngay trong tuần để hiệu chỉnh lại toàn bộ thông tin hiển thị.

Tới đầu giờ tối 4/11, một thương hiệu xác nhận đang bắt đầu đẩy các bản vá tới thiết bị người dùng.

Trước sự việc này, thị trường Việt Nam từng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tương tự đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Năm 2019, cơ quan hải quan đã tịch thu và xử phạt phương tiện nhập khẩu có hệ thống định vị GPS chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

Tháng 3/2023, ứng dụng gọi xe công nghệ Grab cũng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính sau khi hệ thống bản đồ hiển thị sai lệch thông tin đối với các vùng biển đảo của Việt Nam. Một số nền tảng thương mại điện tử, thương hiệu thời trang quốc tế và các ấn phẩm nghe nhìn có hành vi phổ biến hình ảnh bản đồ vi phạm chủ quyền cũng từng bị xử phạt tiền, đình chỉ lưu hành hoặc buộc phải thay đổi nhà cung cấp dữ liệu định vị.

Việc các đơn vị bán lẻ chủ động tạm dừng tiếp cận khách hàng đối với các dòng máy nói trên là biện pháp nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định về an toàn thông tin và chủ quyền quốc gia, trước khi các nhà sản xuất phát hành bản cập nhật phần mềm khắc phục triệt để lỗi hiển thị tại thị trường Việt Nam.