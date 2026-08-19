Hôn mê sâu, người phụ nữ Campuchia sang Việt Nam tìm cơ hội sống cuối cùng

(VTC News) -

Sau cơn đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột, nữ bệnh nhân E.P (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa đến cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán xuất huyết não với tiên lượng rất nặng. Hai ngày sau, tình trạng diễn tiến xấu, người bệnh rơi vào hôn mê sâu.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, gia đình đưa cô sang Việt Nam tìm thêm hy vọng điều trị. Trên đường chuyển viện, tình trạng tiếp tục chuyển biến nguy kịch, người bệnh hôn mê sâu, các chỉ số sinh tồn suy giảm nghiêm trọng, huyết áp tụt sâu phải sử dụng 2 loại thuốc vận mạch để duy trì. Xe cấp cứu tức tốc đưa cô đến cơ sở y tế gần nhất có hồi sức và điều trị chuyên sâu là Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu với Glasgow 5 điểm, đồng tử hai bên mất phản xạ, tụt huyết áp, tiên lượng rất nặng.

Phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Ngoại Thần kinh, Hồi sức tích cực (ICU), Nội Tim mạch cùng nhiều chuyên khoa liên quan nhanh chóng có mặt để hồi sức, ổn định huyết động bằng vận mạch liều cao, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng khẩn nhằm xác định nguyên nhân và thống nhất chiến lược điều trị trong thời gian ngắn nhất.

Kết quả chụp MSCT mạch máu não ghi nhận xuất huyết dưới màng nhện lan tỏa hai bán cầu, nền sọ và bể quanh thân não, xuất huyết não thất gây giãn não thất cấp tính.

Người bệnh được chẩn đoán xuất huyết dưới màng nhện Hunt & Hess độ V do vỡ túi phình động mạch tiểu não trước dưới (AICA), giãn não thất cấp tính kèm theo nhiều bệnh lý nặng như suy tim giảm phân suất tống máu, viêm phổi nặng và huyết khối tĩnh mạch cánh tay trái.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp thống nhất ưu tiên phẫu thuật cấp cứu đặt dẫn lưu não thất ra ngoài (EVD) nhằm giảm áp lực nội sọ, giải quyết vấn đề giãn não thất cấp, kiểm soát tình trạng xuất huyết và tạo điều kiện hồi sức trước khi đánh giá các bước điều trị tiếp theo.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương. Sau mổ, người bệnh tiếp tục được chăm sóc tích cực tại Khoa ICU, với các chỉ số được theo dõi sát và điều chỉnh điều trị theo từng diễn biến.

Hai tuần điều trị liên tục là khoảng thời gian cả ê-kíp kiên trì theo dõi từng thay đổi nhỏ. Người bệnh dần hồi tỉnh, huyết động ổn định, tri giác cải thiện và đủ điều kiện chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục đánh giá bằng kỹ thuật chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA), xác định tình trạng túi phình động mạch não và xây dựng hướng điều trị phù hợp.

Những ngày sau đó, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt. Từ chỗ phải thở máy và hôn mê sâu, cô đã có thể tự ngồi dậy, trò chuyện với người thân, ăn uống, vận động và sinh hoạt.

Người bệnh hồi phục ngoạn mục sau khi được điều trị tích cực (Ảnh: BVCC)

Ngày xuất viện cũng là ngày niềm vui vỡ òa với cả gia đình. Người phụ nữ từng được tiên lượng dè dặt nay có thể mỉm cười, trò chuyện và tự trở về quê nhà.

Con trai bệnh nhân nghẹn ngào chia sẻ: “Có lúc gia đình chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, nhưng hôm nay được nhìn thấy mẹ tự ngồi dậy, cười và nói chuyện, với chúng tôi đó là món quà vô giá. Xin cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng đã luôn nỗ lực để giữ lại hy vọng cho gia đình”.

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết xuất huyết dưới màng nhện do vỡ túi phình động mạch não là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, hồi sức và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Vũ, kết quả của trường hợp này đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa ngay từ thời điểm tiếp nhận. Việc kích hoạt báo động đỏ, hồi sức tích cực, phẫu thuật đúng thời điểm và theo dõi sát sau mổ đã tạo điều kiện giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và phục hồi từng bước.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau đầu dữ dội đột ngột, nôn ói, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân hoặc hôn mê, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện có khả năng cấp cứu thần kinh càng sớm càng tốt. Cấp cứu trong thời gian vàng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cứu sống và giảm nguy cơ để lại di chứng lâu dài.