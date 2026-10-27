Màn trình diễn 'đắt show' nhất Phú Quốc trở lại với phiên bản mới có gì khác?

Cùng chuyên mục

Bỏ chục triệu xem concert BIGBANG: Lãng phí hay trải nghiệm đáng giá? Từ 2 đêm concert của BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình, việc khán giả sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để xem thần tượng đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Nam diễn viên từng 5 lần đoạt giải Mai Vàng đóng vai xạ thủ giành HCV Olympic Nam diễn viên từng 5 lần đoạt giải Mai Vàng sẽ hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong Viên đạn cuối cùng, bộ phim lấy cảm hứng từ kỳ tích HCV Olympic Rio 2016.

'Ông trùm' phim kiếm hiệp: U80 muốn sinh thêm con, viên mãn bên vợ kém 31 tuổi Đạo diễn Trương Kỷ Trung được coi là “bàn tay vàng” cho các dự án phim võ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung.

Nguyễn Văn Chung sẽ hát, nhảy cùng Tùng Dương trước 40.000 khán giả? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước tiết lộ có thể đảm nhận cả 4 vai trò sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn trong live concert của Tùng Dương tại Sân vận động Mỹ Đình.