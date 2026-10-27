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Xuất bản ngày 27/10/2026 03:57 PM
Xuất bản ngày 27/10/2026 03:57 PM

Màn trình diễn 'đắt show' nhất Phú Quốc trở lại với phiên bản mới có gì khác?

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Symphony of the Sea mùa 3 tại Phú Quốc không chỉ mở rộng quy mô sân khấu trên biển mà còn tăng lượng Jetski, diện tích bố trí pháo hoa và quy mô hiệu ứng trình diễn.

Màn trình diễn 'đắt show' nhất Phú Quốc trở lại với phiên bản mới có gì khác? - 1
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