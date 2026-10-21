Người dân Nha Trang trải nghiệm 'xuyên không' nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

(VTC News) -

Sau khi thu hút hơn 3.000 lượt người trải nghiệm tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tiếp tục hành trình đến với công chúng tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 24-26/10.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 24-26/10, tiếp nối hành trình đưa lịch sử đến gần công chúng.

Với kính thực tế ảo (VR), người tham gia như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thay vì chỉ tìm hiểu sự kiện qua sách báo, hình ảnh hay thước phim tư liệu, công chúng có thể quan sát không gian lịch sử bằng góc nhìn trực quan, tạo cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường trong thời khắc đất nước giành độc lập. Hình ảnh lễ đài, dòng người và khoảnh khắc lịch sử được tái hiện trong môi trường thực tế ảo, giúp người trải nghiệm hình dung rõ hơn bầu không khí của ngày 2/9/1945.

Thông qua kính thực tế ảo, những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc lịch sử được tái hiện trực quan. Người trải nghiệm không chỉ quan sát một sự kiện lịch sử mà có cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường, cùng hàng vạn đồng bào chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng trở lại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo.

Trở về thời khắc thiêng liêng lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Riêng tại Hà Nội, chương trình thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm.

Sau đó, chương trình tiếp tục đến nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TPHCM) và Công viên APEC (Đà Nẵng), mang trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều vùng miền.

Trong ba ngày từ 19 đến 21/8/2026, chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập, thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Tiếp đó, từ ngày 2 đến 4/9, hơn 5.000 lượt người dân và du khách tham gia chương trình tại Công viên APEC, Đà Nẵng.

Qua mỗi điểm đến, chương trình cho thấy sức hút của việc kết hợp công nghệ với nội dung lịch sử. Một sự kiện diễn ra cách đây hơn tám thập kỷ được truyền tải bằng hình thức trực quan, giúp công chúng không chỉ ghi nhớ những dấu mốc mà còn hình dung bối cảnh của thời khắc lịch sử.

Thông qua kính VR, người tham gia hòa vào dòng người chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết, việc tổ chức Trở về thời khắc thiêng liêng thể hiện tinh thần đổi mới của VOV trong xây dựng các sản phẩm báo chí, truyền thông. Theo ông, chương trình đã được đưa đến nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Theo lãnh đạo VOV, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những cảm xúc được khơi gợi qua trải nghiệm. Từ đó, chương trình góp phần vun đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử.

Việc Trở về thời khắc thiêng liêng đến Nha Trang tiếp tục hành trình đưa trải nghiệm lịch sử đến gần hơn với người dân và du khách. Trong không gian thực tế ảo, những hình ảnh của ngày 2/9/1945 được tái hiện bằng ngôn ngữ công nghệ, nhưng giá trị cốt lõi vẫn là giúp công chúng hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về thời khắc mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc.