Người dân Nha Trang trải nghiệm công nghệ VR, sống lại Mùa thu Độc lập năm 1945

(VTC News) -

Sáng 24/10, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Khánh Hòa; Báo Điện tử VTC News phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khánh Hòa. (Ảnh: Lâm Thiên)

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ dừng chân tại vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2026).

Người dân xúc động khi tham gia trải nghiệm tại chương trình. (Ảnh: Lâm Thiên)

Tại đây, người dân và du khách được trải nghiệm không gian lịch sử thông qua kính thực tế ảo, với hình ảnh Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Du khách nước ngoài háo hức khi theo dõi chương trình. (Ảnh: Lâm Thiên)

Nhờ công nghệ VR và đồ họa 3D, không gian lịch sử được tái hiện theo góc nhìn 360 độ. Người trải nghiệm có thể quan sát khung cảnh từ nhiều hướng, lắng nghe âm thanh và cảm nhận không khí sục sôi của hàng vạn đồng bào trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Cựu chiến binh trải nghiệm chương trình. (Ảnh: Lâm Thiên)

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VTC News, cho biết chương trình được xây dựng công phu từ nhiều nguồn tư liệu ảnh, phim, bản ghi âm và lời kể lịch sử. Các chuyên gia lịch sử phối hợp với đội ngũ kỹ thuật phục dựng nhiều chi tiết, từ màu sắc lá cờ, bầu trời đến âm thanh tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của quần chúng.

Điểm nhấn của trải nghiệm là cảm giác được đứng giữa dòng người tại Quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập và hòa mình vào khí thế hào hùng của dân tộc trong mùa thu năm 1945.

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VTC News chia sẻ tại buổi khai mạc. (Ảnh: Lâm Thiên)

Theo nhà báo Dương Quang Tùng, “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung kết hợp lịch sử với công nghệ hiện đại, mà còn thể hiện sự đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số.

“Chúng tôi tin rằng, đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là cây cầu nối quá khứ với hiện tại. Khi khoảnh khắc lịch sử được tái hiện sống động và đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ”, ông Dương Quang Tùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại lễ khai mạc chương trình. (Ảnh: Lâm Thiên)

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá chương trình là điểm nhấn đặc sắc của Ngày hội Công nghệ số tỉnh, đồng thời cho thấy chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà có thể trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy khát vọng phát triển, tình yêu quê hương, đất nước.

Thay mặt UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News cùng các đơn vị liên quan đã dành tâm huyết, trí tuệ đưa sản phẩm công nghệ giàu giá trị đến với người dân và du khách.

Người dân và du khách trải nghiệm chương trình. (Ảnh: Lâm Thiên)

Ra mắt công chúng lần đầu năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã đến với nhiều địa phương như Quảng Ninh, Nghệ An, TP.HCM và Đà Nẵng. Chương trình cũng từng được tổ chức tại Đường sách Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Tại Khánh Hòa, chương trình mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 26/10.