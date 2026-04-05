Hơn 300 y bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân Thủ đô
Hàng nghìn người dân Thủ đô được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc tại sự kiện hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.
Hàng nghìn người dân tham gia các hoạt động sôi nổi tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, trước cổng Công viên Thống Nhất.
Khu vực của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thu hút đông đảo người dân đến thăm khám và kiểm tra sức khỏe.
Các khu vực kiểm tra mật độ xương và đo điện tim thu hút đông đảo người dân đến thăm khám.
Người dân được trải nghiệm quy trình khám sức khỏe một chiều thuận tiện với nhiều dịch vụ như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm máu, kiểm tra đường huyết, các chỉ số sinh hóa; đồng thời thăm khám nội tổng quát và các chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu nhằm sàng lọc bệnh và hội chứng chuyển hóa.
