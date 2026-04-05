Xuất bản ngày 05/04/2026 01:55 PM
Hơn 300 y bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân Thủ đô

Hàng nghìn người dân Thủ đô được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc tại sự kiện hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.

Sáng nay 5/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4). Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ y tế và người dân tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

Hàng nghìn người dân tham gia các hoạt động sôi nổi tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, trước cổng Công viên Thống Nhất.

Người dân hào hứng tham gia các hoạt động trong ngày Sức khỏe toàn dân.

Bên cạnh hoạt động đi bộ đồng hành, các gian hàng y tế thu hút đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và tìm hiểu kiến thức chăm sóc, phòng bệnh.

Hơn 5.000 người dân đăng ký khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí ngay tại sự kiện. Trong đó, trên 1.000 người được trải nghiệm hệ thống khám sàng lọc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích chỉ số, đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm và đưa ra khuyến nghị chăm sóc cá nhân hóa.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí, Ban tổ chức huy động hơn 300 y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ 19 cơ sở, bao gồm tuyến Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang, trong đó có Bệnh viện 198 và Bệnh viện Quân y 103.

Khu vực của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thu hút đông đảo người dân đến thăm khám và kiểm tra sức khỏe.

Chị Bùi Thị Thùy Trang chia sẻ, ngày Sức khỏe toàn dân là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn giúp người trẻ nâng cao ý thức rèn luyện thể chất và chủ động chăm sóc sức khỏe. Trang cho biết, việc tham gia đi bộ, giao lưu mang lại nhiều năng lượng tích cực, đồng thời mong muốn các chương trình tương tự được tổ chức thường xuyên hơn để lan tỏa lối sống lành mạnh, đặc biệt trong giới trẻ.

Các khu vực kiểm tra mật độ xương và đo điện tim thu hút đông đảo người dân đến thăm khám.

Người dân được trải nghiệm quy trình khám sức khỏe một chiều thuận tiện với nhiều dịch vụ như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm máu, kiểm tra đường huyết, các chỉ số sinh hóa; đồng thời thăm khám nội tổng quát và các chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu nhằm sàng lọc bệnh và hội chứng chuyển hóa.

Tùy điều kiện thực tế, người dân còn được chỉ định siêu âm, điện tim, chụp X-quang (kết hợp hệ thống đọc phim, hỗ trợ AI nếu có) và sàng lọc một số ung thư phổ biến như vú, cổ tử cung. Đồng thời, người tham gia được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Minh Đức
