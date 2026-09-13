Hơn 190 người nhập viện nghi ngộ độc tập thể, Công ty Scavi Huế nói gì?

(VTC News) -

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc tập thể khiến hơn 190 người nhập viện, trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Điều hành công ty khẩn trương phối hợp với bệnh viện để chăm sóc, theo dõi và điều trị các thành viên bị ảnh hưởng.

Công ty cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết trong thời gian điều trị. Đơn vị cũng triển khai các biện pháp cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm phát hành thông cáo trên, hầu hết các thành viên bị ảnh hưởng đang có diễn biến sức khỏe tích cực. Một số thành viên được xuất viện, trong khi một số thành viên còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang túc trực theo dõi, điều trị cho những ca nghi bị ngộ độc xảy ra tại Công ty Scavi Huế

Công ty Scavi Huế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân sự việc và sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp theo kết luận, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty cam kết tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và chính xác ngay khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

“Ban Điều hành xin gửi lời thăm hỏi tới các thành viên bị ảnh hưởng cùng gia đình. Đồng thời, đang phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế nhằm đảm bảo các thành viên được chăm sóc tốt nhất trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Công ty luôn đặt sức khỏe, sự an toàn và quyền lợi của thành viên là ưu tiên cao nhất...”, thông cáo báo chí của Công ty Scavi Huế nêu.

Theo Sở Y tế TP Huế, tính đến 7h ngày 13/9, có 192 trường hợp điều trị đang điều trị tại Trung Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2. Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền đang điều trị 20 bệnh nhân và 172 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Hiện 11 bệnh nhân được ra viện, 181 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại 2 cơ sở y tế kể trên, tình trạng sức khoẻ tạm ổn định. Sở Y tế TP Huế đang tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.

Ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế cũng có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 41/2026/ATTP-CNĐK do Sở Y tế TP Huế cấp.

Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp thực hiện cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể).