Hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử được tuyên truyền giao thông

(VTC News) -

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2023-2026, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)

Cùng với đó, 209.658 người ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các địa phương xây dựng 716 mô hình bảo đảm an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Tại khu vực chùa và cơ sở thờ tự, người dân cũng được vận động không dừng, đỗ phương tiện trái phép, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Hoạt động phổ biến pháp luật được triển khai qua nhiều hình thức như phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, pa-nô, băng rôn, tờ rơi; đồng thời lồng ghép trong các khóa tu mùa hè, Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan và sinh hoạt tôn giáo.

Bên cạnh kết quả tuyên truyền, báo cáo tại hội nghị cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản 413 trường hợp tăng ni, phật tử vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thực hiện kế hoạch phối hợp.

Các vi phạm chủ yếu gồm không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc chở quá số người quy định.

Trong số 716 mô hình an toàn giao thông được xây dựng, Đồng Nai nhiều nhất với 400 mô hình, tiếp đến là Khánh Hòa với 100 mô hình, Lâm Đồng với 65 mô hình và Vĩnh Long với 48 mô hình. Bắc Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương có 40 mô hình.

Một số mô hình tiêu biểu gồm Chùa văn hóa giao thông, Cơ sở thờ tự an toàn giao thông, Tăng ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn và Tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông.

Tại nhiều địa phương, các tổ tự quản và nhóm cư sĩ tình nguyện được thành lập để hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn sắp xếp phương tiện, tuyên truyền quy định pháp luật cho người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, xây dựng phương án phân luồng tại cơ sở thờ tự và lễ hội.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạo điều kiện triển khai hoạt động tuyên truyền đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Nội dung phổ biến pháp luật được kết hợp với các buổi thuyết giảng, sinh hoạt giáo lý và hoạt động Phật sự nhằm nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông.

Theo Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc chấp hành quy định giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn thể hiện tinh thần tôn trọng sự sống, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền giao thông giai đoạn 2026-2030

Đánh giá kết quả sau 3 năm, Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định kế hoạch phối hợp cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, công tác phối hợp tại một số địa phương chưa thường xuyên, nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, việc xây dựng và nhân rộng mô hình chưa đồng đều. Tình trạng vi phạm pháp luật giao thông vẫn còn xảy ra.

Trong giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của chức sắc, trụ trì và các cơ sở thờ tự trong xây dựng văn hóa giao thông.

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vận động tăng ni, phật tử chấp hành pháp luật.

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết nội dung tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường sử dụng video, hình ảnh minh họa và các phương tiện truyền thông số, đặc biệt để tiếp cận thanh thiếu niên.

Bên cạnh phổ biến quy định pháp luật, chương trình sẽ chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container, giữ khoảng cách an toàn và chuyển hướng đúng quy định.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự kiến tiếp tục lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong các khóa tu, buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng và hoạt động hướng dẫn phật tử; đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, khu du lịch tâm linh.

Hai bên cũng sẽ chú trọng đánh giá định kỳ, biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hiệu quả nhằm nhân rộng những mô hình giao thông văn hóa, an toàn tại các địa phương.