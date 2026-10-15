Cục CSGT công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh thanh thiếu niên đua xe

(VTC News) -

Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook xuất hiện nhiều clip các thanh, thiếu niên lái xe máy có hành vi phạm như: tụ tập chạy xe tốc độ cao; bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng; chạy xe độ chế, lắp thêm đèn, còi và các thiết bị trái quy định; dán che biển số, không đội mũ bảo hiểm… và những biểu hiện càn quấy trên đường.

Cục CSGT khẳng định sẽ tiếp nhận và tổ chức phân loại, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm loại này.

Người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT: 078 938 8539; nhắn tin trên Fanpage Cục CSGT hoặc qua App VNeTraffic.

Đồng thời, Cục CSGT tăng cường nắm bắt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội để trực tiếp xác minh, xử lý theo quy định.

“Quái xế” bốc đầu, đánh võng xe trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội trong đêm 12/10.

Mới đây, Báo Điện tử VTC News có bài đăng “Rợn người cảnh hàng loạt ‘quái xế’ bốc đầu, đánh võng xe trên đường phố Hà Nội”, ghi nhận thực trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, có hành vi gây nguy hiểm trên đường phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên xuất hiện trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Các nhóm này chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga, phóng nhanh, lạng lách giữa đường, gây náo loạn khu vực.

Đáng chú ý, một số trường hợp thực hiện những động tác nguy hiểm như bốc đầu, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Tình trạng này diễn ra vào ban đêm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và khiến người dân không khỏi lo ngại.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập 9 thanh thiếu niên liên quan hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.