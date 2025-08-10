Tăng ni, phật tử tham gia hiến máu tại chùa Quán Sứ

(VTC News) -

Sự kiện hiến máu "Hành Bồ Tát đạo" năm 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức tại Hội trường tầng 1 chùa Quán Sứ (73 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động thường niên của Giáo hội, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tăng ni, phật tử có mặt để xếp hàng chờ đăng ký. Ai cũng thể hiện sự hoan hỉ, sẵn sàng sẻ chia giọt máu đào để cứu người. Bên cạnh đó, chương trình cũng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là cách để thực hành hạnh Bồ Tát trong đời sống. Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội cứu sống một con người, mang lại hy vọng cho những gia đình đang có người thân trong bệnh tật.

Hoạt động này không chỉ mang giá trị đạo pháp mà còn giàu tính nhân văn, lan tỏa thông điệp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

Giáo lý của nhà Phật luôn đề cao lòng từ bi, cứu khổ ban vui. Hiến máu chính là một trong những cách thiết thực nhất để chúng ta hiện thực hóa tinh thần ấy. Sự tham gia của chư tôn đức tăng ni, phật tử và nhân dân là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của tình yêu thương và sự sẻ chia trong xã hội.

Theo đại diện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện luôn cần được bổ sung, đặc biệt là trong những thời điểm khan hiếm. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều có ý nghĩa vô cùng lớn lao, giúp các y bác sĩ có đủ nguồn lực để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Sau phần khai mạc trang nghiêm, hàng trăm người lần lượt thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và hiến máu tình nguyện. Các tình nguyện viên của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm việc hết sức chuyên nghiệp và tận tâm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hiến.

"Trước khi hiến máu, tôi được các bác sĩ tư vấn rất kỹ lưỡng về sức khỏe, quy trình hiến máu và những điều cần lưu ý. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, an toàn. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được một việc có ích cho cộng đồng", chị Nguyễn Thị Lan - phật tử tham gia hiến máu chia sẻ.

Chỉ trong buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận thành công 357 đơn vị máu. Đây là con số ấn tượng, kịp thời bổ sung vào kho máu quốc gia, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên khắp cả nước.

Chương trình "Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo" không chỉ là một hoạt động từ thiện đơn thuần mà còn là một nét đẹp văn hóa của Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần nhập thế, đồng hành cùng cộng đồng.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình hiến máu đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn đến với đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn sinh viên, thanh niên đã đến với chương trình không chỉ để hiến máu mà còn để tìm hiểu về giá trị của lòng từ bi trong đạo Phật.

Thành công của chương trình "Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo" năm 2025 một lần nữa khẳng định vai trò và trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một xã hội nhân ái, tràn đầy yêu thương. Mỗi giọt máu được hiến tặng không chỉ cứu sống một cuộc đời mà còn gieo mầm hy vọng và sự sống cho nhiều người khác.