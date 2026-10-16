Cao Bằng: Đa dạng hóa sinh kế cho người dân tại xã Trùng Khánh

(VTC News) -

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) đã đạt được những chuyển biến mạnh mẽ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của Nhân dân, nhiều mô hình sinh kế thiết thực đã được triển khai hiệu quả, mang lại “trái ngọt” cho hàng trăm hộ gia đình.

Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Cao Bằng và nhiều đơn vị đã hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà, giúp người dân có nơi ở mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Đa dạng hóa sinh kế từ cây trồng, vật nuôi

Bám sát định hướng phát triển nông nghiệp, 9 tháng đầu năm 2026, xã Trùng Khánh tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, bảo đảm tiến độ thời vụ. Diện tích gieo trồng các loại cây chủ lực được duy trì ổn định, trong đó vụ Đông Xuân đạt 1.606,1 ha và vụ mùa, Hè Thu đạt 1.413,9 ha.

Bên cạnh các cây trồng truyền thống như ngô, thuốc lá, khoai tây, địa phương tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai mô hình trồng ngô ngọt (8,53 ha), trồng cây hạt dẻ với diện tích 8,1ha và lê đỏ 1ha theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng.

Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh hướng dẫn bà con cách chăm sóc trâu giống.

Đặc biệt, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất cộng đồng đã tiếp sức kịp thời cho người dân. Tiêu biểu như mô hình hỗ trợ trâu sinh sản, xã đã hỗ trợ 94 con trâu cho 94 hộ dân, đến nay đã có 5 con trâu sinh sản thành công, mang lại niềm vui lớn cho bà con.

Gia đình ông Đào Văn Giáp ở xóm Khâm Thành là một trong những hộ rất phấn khởi khi được hỗ trợ con giống, kỳ vọng đàn vật nuôi sẽ tiếp tục phát triển, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Sau 1 năm triển khai trồng cây dong riềng sắp đến ngày thu hoạch, nhiều hộ dân không giấu được niềm vui.

Bên cạnh đó, mô hình trồng cây dong riềng với quy mô hỗ trợ 135 hộ dân (tổng diện tích 31 ha) cũng đang bước vào mùa thu hoạch với tín hiệu rất khả quan. Chị Nguyễn Thị La ở xóm Sộc Khâm chia sẻ, sau một năm chăm sóc theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, cây dong riềng phát triển tốt, lại có cam kết bao tiêu đầu ra nên gia đình chị yên tâm sản xuất.

Công tác chăn nuôi và thú y cũng được chú trọng; xã đã tăng cường hướng dẫn bà con quy trình chăm sóc, tiến hành cấp phát 200 lít hóa chất và tổ chức phun khử trùng tiêu độc khoảng 200.000 m² chuồng trại, thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi để ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ tài sản cho nông dân.

Gia đình ông Đào Văn Giáp ở xóm Khâm Thành là một trong những hộ được hỗ trợ con giống, sau 1 năm trâu mẹ đã đẻ được 1 nghé con.

Về lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng đạt 100% kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ người dân có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống

Ông Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh, cho biết, không chỉ tạo sinh kế phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được xã đặc biệt quan tâm. Trong đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả.

Trong năm 2026, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trùng Khánh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm.

Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây mới 3 căn nhà, với tổng kinh phí 240 triệu đồng; các nguồn lực hỗ trợ khác gồm Công an tỉnh 80 triệu đồng, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đoài Dương 9 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trùng Khánh 30 triệu đồng và Đền thờ Đức Thánh Trần 75 triệu đồng.

Những nguồn kinh phí thiết thực này, cùng sự hỗ trợ ngày công của các lực lượng vũ trang, tổ chức và cá nhân, đã góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, hoàn thiện nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Nhà nước không chỉ hỗ trợ người dân kinh phí xây nhà mới, các lực lượng Công an, Biên phòng cùng chung tay giúp người dân xây nhà.

Song song với đó, chất lượng đời sống y tế, giáo dục không ngừng được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng; công tác chuyển đổi số của 23 tổ công nghệ số cộng đồng sau khi sáp nhập xóm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, nâng cao tri thức và kỹ năng số.

Những kết quả thiết thực tại xã Trùng Khánh đã minh chứng sinh động cho chủ trương, đường lối đúng đắn của tỉnh Cao Bằng trong chiến lược giảm nghèo bền vững. Thực tiễn cho thấy, việc hỗ trợ đúng trúng nhu cầu - kết hợp giữa trao sinh kế (cây giống, con giống, bao tiêu sản phẩm), hỗ trợ nhà ở và hướng dẫn khoa học kỹ thuật chính là “chìa khóa” giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.