(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ngày 18/11 gửi thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà thầy cô đang đối diện.

Trong bức thư ngày 18/11, Bộ trưởng nhấn mạnh, những thành tựu của nền giáo dục cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước luôn có sự đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo. Ngày 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, hướng tới những chuyển biến tích cực, thực chất.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, cùng với quá trình đổi mới, giáo viên đang phải đối diện nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Một số vấn đề cần sự chung tay giải quyết của nhà trường, gia đình và xã hội; trong đó có những chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

“Tôi chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tôi thấu hiểu mong mỏi chính đáng của thầy cô được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp. Tôi càng trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: MOET)

Cam kết tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, ông cùng tập thể lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương để từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của thầy cô. Đồng thời, ông kêu gọi phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục.

“Mỗi bước đổi mới cần tạo thêm điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, đổi mới giáo dục không chỉ hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục mà còn cần tạo ra những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc và đời sống của đội ngũ nhà giáo.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của giáo viên Việt Nam. Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, toàn ngành hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của thầy cô.

Ông cho rằng, truyền thống tôn sư trọng đạo cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay, từ sự tôn trọng, sẻ chia đến những hành động thiết thực nhằm giúp giáo viên yên tâm gắn bó với nghề.

Khép lại thư chúc mừng, Bộ trưởng gửi lời chúc các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục cùng gia đình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi nhà giáo luôn giữ vững niềm tin, tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong từng ngày làm nghề.