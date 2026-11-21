(VTC News) -

Chiều 21/11, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi trao đổi về định hướng phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi.

Theo ông Tạ Đình Thi, phát triển và quản lý AI là vấn đề được cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Yêu cầu đặt ra là vừa thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống, vừa kiểm soát những tác động không mong muốn, nhất là đối với thế hệ trẻ.

“Tại kỳ họp này, các đại biểu cũng đã trao đổi và chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về những nội dung liên quan đến phát triển, quản lý AI”, ông Thi nói.

Ông Tạ Đình Thi cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Riêng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tham mưu, chủ trì thẩm tra khoảng 10 luật, trong đó có Luật Trí tuệ nhân tạo. Luật được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển, ứng dụng và quản lý AI tại Việt Nam.

Ông Thi cho rằng, tinh thần xuyên suốt của Luật là thúc đẩy phát triển AI và các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác, từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực, trong đó có giáo dục.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ phải gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, lấy con người làm trung tâm và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Bên cạnh những lợi ích, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý cần quan tâm đến các tác động tiêu cực của AI, đặc biệt khi công nghệ này ngày càng phổ biến trong môi trường giáo dục.

“Chúng ta cần có sự kiểm soát chặt chẽ, có định hướng rõ ràng và tăng cường công tác giáo dục để phát triển, xây dựng kỹ năng cho người sử dụng”, ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh, đồng thời lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến học sinh - nhóm đối tượng chịu tác động khi AI ngày càng phổ biến trong đời sống và giáo dục.

Ông Tạ Đình Thi nêu rõ, Luật Trí tuệ nhân tạo giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình quốc gia về phát triển nhân lực AI, quy định và công nhận các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng.

Đối với học sinh, cần có mức độ kiểm soát phù hợp theo từng lứa tuổi nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ năng lực tư duy và sáng tạo.

Bên cạnh hoàn thiện hành lang pháp lý, ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách về AI.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, trên cơ sở định hướng giám sát chung, các cơ quan của Quốc hội sẽ xây dựng kế hoạch, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Trong đó, phát triển, ứng dụng và kiểm soát AI là một trong những nội dung được quan tâm.

“Trong quá trình giám sát, việc ứng dụng AI là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ủy ban sẽ kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến phát triển, ứng dụng và kiểm soát AI”, ông Tạ Đình Thi nói.

Cùng với đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục theo dõi việc thực hiện các cam kết sau chất vấn của các trưởng ngành trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.