(VTC News) -

Theo thông tin từ Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW), năm 2027, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển.

Thứ nhất là tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trong đó có các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký.

Thứ hai là xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn này.

Thứ ba là xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12.

Thứ tư là xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, gồm V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Sinh viên ULAW tại Lễ tốt nghiệp cử nhân chính quy năm 2024. (Ảnh: Website trường)

Đối với phương thức xét học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, trường sẽ xác định mức quy đổi tương đương sau khi có dữ liệu thống kê từ Bộ GD-ĐT, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Riêng phương thức tuyển thẳng, xét tuyển thẳng được áp dụng đối với các nhóm thí sinh đủ điều kiện theo quy định, bao gồm những trường hợp đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở các môn học phù hợp với ngành đăng ký và các đối tượng khác thuộc diện xét tuyển thẳng. Thí sinh vẫn phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định.

Theo danh mục tuyển sinh năm 2027, Đại học Luật TP.HCM tuyển sinh 11 ngành đào tạo tại trụ sở chính, gồm Luật, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Kinh tế số.

Đáng chú ý, ngành Luật Kinh tế được bổ sung mới vào danh mục tuyển sinh năm 2027, bên cạnh hai ngành Luật và Luật Thương mại quốc tế.

Ngoài các ngành tuyển sinh tại trụ sở chính, ULAW còn tổ chức tuyển sinh tại Phân hiệu đối với ba ngành Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị kinh doanh.

Một nội dung quan trọng trong phương án tuyển sinh ULAW năm 2027 là quy định về yêu cầu đầu vào đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật.

Cụ thể, thí sinh đăng ký vào ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Luật Kinh tế phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Nhà trường.

Thí sinh xét tuyển vào ba ngành này bằng học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá học lực xếp loại từ giỏi trở lên).

Đối với những ngành đào tạo còn lại, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do ULAW công bố.

Một điểm khác đáng quan tâm là chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo thông báo, ULAW chấp nhận nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh như IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic, cùng các chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Nhật (JLPT) và tiếng Pháp (DELF, TCF).

Trong đó, chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 được xem xét quy đổi thành điểm môn tiếng Anh theo bảng quy định. Các loại chứng chỉ khác cũng có mức điểm tối thiểu và thang quy đổi tương ứng. Trường hợp có nhiều loại chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi đối với một loại chứng chỉ cao nhất theo quy định.