Ngôi trường 100 tỷ đồng đẹp như mơ giữa núi đá Mèo Vạc. (Nguồn: Marie Curie - Mèo Vạc)
Học sinh lớp 5, 9, 12 dự kiến thi chung đề của Sở GD&ĐT tối đa 3 môn
Học sinh lớp 5, 9, 12 có thể làm bài kiểm tra cuối kỳ theo đề chung của Sở GD&ĐT ở tối đa 3 môn, theo dự thảo hướng dẫn Bộ lấy ý kiến các địa phương.
Thầy Xuân Khang rưng rưng trao chìa khóa bàn giao trường học trăm tỷ ở Mèo Vạc
Sáng 23/11, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động trao biểu tượng chìa khóa tay, chính thức bàn giao trường Marie Curie - Mèo Vạc cho địa phương.
6 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 ngay đầu năm học 2026-2027
Ngay đầu học kỳ 1 năm học 2026-2027, có ít nhất 6 học sinh của Việt Nam vừa đạt được mức điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, lọt top 1% của thế giới.
AI vào lớp học, từ giải thích bài Toán đến hỗ trợ làm web
Tại một số trường ở TP.HCM, học sinh dùng AI để tự ôn bài và thực hành trên lớp, còn giáo viên đặt câu hỏi về cách làm để xem các em hiểu bài đến đâu.
Bí thư Tuyên Quang gửi thư cảm ơn nghĩa cử của thầy Nguyễn Xuân Khang
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gửi thư cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang về việc đầu tư xây trường cho học sinh vùng cao biên giới Mèo Vạc.
Tự ý cưa cây xanh trong khuôn viên trường, hiệu trưởng ở Quảng Ngãi bị kỷ luật
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao bị kỷ luật sau vụ đốn hạ cây xanh trong khuôn viên trường.
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