Không gian trường học được bố trí với các khu chức năng riêng, từ phòng học, thư viện, nhà thể chất đến khu ăn ở dành cho học sinh bán trú. Công trình hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn tạo môi trường để các em sinh hoạt, rèn luyện và phát triển toàn diện.