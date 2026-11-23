(VTC News) -

Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” sẽ được Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ngày 27/11.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về nội dung Hội thảo Giáo dục 2026, hôm 19/11.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết, ban tổ chức kỳ vọng hội thảo sẽ nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật và chính sách về giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đó, hội thảo sẽ đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện; đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

“Mục tiêu cao nhất là đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Qua các tham luận gửi đến Hội thảo Giáo dục 2026 và những ý kiến trao đổi trong quá trình chuẩn bị, ông Triệu Thế Hùng cho biết có ba nhóm vấn đề lớn đang đặt ra.

Trước hết, về thể chế và cơ chế tổ chức thực hiện, mặc dù hệ thống pháp luật về giáo dục đã được quan tâm hoàn thiện, một số quy định vẫn chưa đồng bộ, còn chồng chéo với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công, đất đai và nhân sự.

Cơ chế phối hợp liên ngành, phân cấp, phân quyền ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả. Việc giao quyền chưa đi đôi với bảo đảm đầy đủ nguồn lực, điều kiện thực hiện và trách nhiệm giải trình.

Về nguồn lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội chỉ rõ việc đầu tư cho chưa được phân bổ và sử dụng thực sự hiệu quả, còn tình trạng dàn trải, chưa tập trung đúng mức cho những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Việc huy động nguồn lực xã hội còn gặp nhiều rào cản.

“Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, chính sách tiền lương, đãi ngộ và cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết”, PGS.TS Triệu Thế Hùng nêu rõ.

Nhóm vấn đề thứ ba được ông Triệu Thế Hùng nhắc đến liên quan đến chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách.

Theo đó, giáo dục phổ thông còn bất cập trong triển khai chương trình, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện dạy học; giáo dục nghề nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp; giáo dục đại học còn những rào cản trong thực hiện quyền tự chủ, phát triển nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Từ thực tiễn trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 71, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai đồng bộ, có đủ nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

“Hiệu quả thực hiện phải được đo bằng chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ hội học tập của người dân được mở rộng, đời sống nhà giáo được cải thiện và sự tiến bộ thực chất của người học”, ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Về giải pháp thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết ban tổ chức Hội thảo Giáo dục 2026 sẽ tổng hợp, nghiên cứu và lựa chọn những kiến nghị có cơ sở khoa học, xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi để phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật; đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách; phát triển đội ngũ nhà giáo; bảo đảm quyền tự chủ thực chất gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục; khơi thông các nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo.

Ông Triệu Thế Hùng cho biết Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo; chú trọng theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và kiến nghị giải pháp khắc phục.

“Thành công của các chủ trương, chính sách về giáo dục không phải là số lượng văn bản được ban hành hay nguồn lực được bố trí, mà là những chuyển biến thực chất trong đời sống giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước”, PGS.TS Triệu Thế Hùng chia sẻ.