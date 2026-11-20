(VTC News) -

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “Xác lợn chết nổi trên sông, dân sống khổ sở giữa những trại lợn ở Ninh Bình”, phản ánh tình trạng ô nhiễm tại địa bàn xã Hồng Phong (tỉnh Ninh Bình).

Theo phản ánh của người dân, nhiều trang trại chăn nuôi lợn nằm xen kẽ trong khu dân cư, thậm chí sát trường học, thường xuyên phát sinh mùi hôi khó chịu. Tại một số tuyến sông, kênh nước, dòng nước chuyển màu đen, nổi váng bẩn, xuất hiện xác lợn chết đang phân hủy.

Trước những phản ánh trên, UBND xã Hồng Phong đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy những nội dung người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu vực sông giữa thôn 9 và thôn 10 là đúng thực tế.

Phòng Kinh tế xã đã tổ chức thu gom, xử lý số xác động vật chết theo quy định. Qua kiểm tra, chính quyền xác định khu vực ven hai bờ sông có 11 hộ chăn nuôi, gồm 4 hộ chăn nuôi nông hộ và 7 trang trại quy mô nhỏ. Trong đó, khoảng 7 hộ có đường ống xả thải ra khu vực sông.

Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, đoạn sông ô nhiễm tại xã Hồng Phong (Ninh Bình) được dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Theo UBND xã, tình trạng ô nhiễm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ngoài chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của các hộ dân cũng đổ trực tiếp ra môi trường. Trong khi đó, một đầu đoạn sông bị chặn để phục vụ thi công cầu Ông Bích, khiến dòng chảy không được lưu thông, nước thải ứ đọng, phát sinh mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều hộ cho biết giá lợn xuống thấp, thương lái hạn chế thu mua khiến lượng lợn tồn chuồng lớn, trong khi hệ thống xử lý chất thải không đáp ứng công suất.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, UBND xã Hồng Phong đã tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện chăn nuôi tại 13 cơ sở, gồm 8 cơ sở ven sông và 5 điểm trong khu dân cư có đường ống xả thải đấu nối ra sông.

Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở đều nằm trong khu dân cư, trong đó các trang trại quy mô nhỏ không bảo đảm điều kiện về vị trí chăn nuôi. Hệ thống xử lý chất thải chưa đáp ứng công suất, khiến nước thải chưa được xử lý đầy đủ đã chảy trực tiếp ra môi trường.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu các hộ giảm quy mô chăn nuôi xuống dưới 10 đơn vị vật nuôi, tương đương dưới 20 con lợn nái hoặc dưới 50 con lợn thịt theo mức quy đổi được địa phương nêu.

Đoàn kiểm tra của UBND xã Hồng Phong (Ninh Bình) kiểm tra hoạt động chăn nuôi, điều kiện vệ sinh chuồng trại và việc xử lý chất thải tại các cơ sở trên địa bàn.

Đồng thời, các cơ sở phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; bổ sung hầm biogas, bể lắng và nâng chiều cao ống thoát mùi để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Đến nay, hoạt động chăn nuôi tại địa phương đã ghi nhận những thay đổi tích cực. Nhiều hộ đã giảm số lượng lợn trong chuồng, điều chỉnh quy mô chăn nuôi phù hợp hơn với khả năng xử lý chất thải.

Đáng chú ý, một số hộ chủ động tạm dừng chăn nuôi để cải tạo hệ thống thoát khí, nâng cấp công trình xử lý nước thải trước khi tiếp tục sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, cho biết địa phương xác định việc khắc phục ô nhiễm không chỉ dừng lại ở những biện pháp trước mắt mà cần duy trì thường xuyên, tránh tình trạng tái diễn khi các hộ tăng đàn trở lại.

Đoàn kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm quy định về quy mô đàn, vệ sinh chuồng trại và xử lý chất thải.

Về lâu dài, địa phương định hướng quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, từng bước đưa các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn ra khỏi khu dân cư, bảo đảm điều kiện về khoảng cách an toàn và xử lý chất thải. Trong thời gian chưa triển khai được phương án này, UBND xã sẽ tăng cường hậu kiểm, giám sát việc thực hiện các cam kết của hộ chăn nuôi, không để tình trạng ô nhiễm tái diễn.

“Bên cạnh việc kiểm soát quy mô đàn và xử lý ô nhiễm môi trường, UBND xã Hồng Phong cũng xác định cần đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Trong đó, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh thú y, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu ra ổn định cho đàn lợn”, ông Tuyến nhấn mạnh.